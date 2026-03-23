Τα Village Cinemas είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη της νέας υπηρεσίας Village Cine School, μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που μετατρέπει τη σχολική έξοδο σε μια ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία, μέσα από τη δύναμη του κινηματογράφου.

Το Village Cine School φέρνει τη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης του κινηματογράφου στην υπηρεσία της μάθησης, υποστηρίζοντας τη διδακτική διαδικασία. Μέσα από μια πλούσια συλλογή εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ και ταινιών με θετικό μήνυμα, το Village Cine School δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές όλων των βαθμίδων να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία, τις επιστήμες και τον πολιτισμό.

Ξεχωριστή θέση στο Village Cine School έχουν τα εντυπωσιακά IMAX® ντοκιμαντέρ, που ταξιδεύουν τους μαθητές από τον κόσμο των ζώων, ως και το διάστημα. Χάρη στην τεράστια οθόνη, την ανεπανάληπτη ευκρίνεια εικόνας και τον επιβλητικό ήχο, η τεχνολογία IMAX with Laser μετατρέπει τη γνώση σε μια καθηλωτική εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Πώς λειτουργεί το Village Cine School

Μέσα από την πλατφόρμα του Village Cine School, τα σχολεία μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την ταινία που ενδιαφέρονται με απλά βήματα: κάθε σχολική προβολή περιλαμβάνει την κινηματογραφική εμπειρία στις σύγχρονες αίθουσες των Village Cinemas, δωρεάν είσοδο για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και τη δυνατότητα παραμονής στην αίθουσα για επιπλέον 30 λεπτά, μετά την προβολή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν χρόνο για εποικοδομητικό διάλογο με τους μαθητές, πάνω στο αντικείμενο της εκάστοτε ταινίας.

Οι ταινίες που έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα (ντοκιμαντέρ, ταινίες με ιστορικό/ κοινωνικό/ οικολογικό περιεχόμενο) συνοδεύονται και από υποστηρικτικό υλικό, το οποίο μπορεί να κατεβάσει ο κάθε εκπαιδευτικός, για να τον βοηθήσει να ξεκινήσει μια εποικοδομητική συζήτηση με τους μαθητές του, ή να ενισχύσει το μήνυμα της κάθε ταινίας με ιδέες για δημιουργική απασχόληση στο πλαίσιο της τάξης. Παράλληλα, χάρη στην προσιτή τιμολογιακή πολιτική για τους μαθητές και μέριμνα για κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, το Village Cine School διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σ.

Εκπαιδευτική Αξία & Καινοτομία

Το Village Cine School έχει σχεδιαστεί ως μια εύχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν το μάθημα με οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ποιότητας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τον κατάλογο διαθέσιμων τίτλων στο www.villagecineschool.gr και να οργανώσουν εύκολα την επόμενη σχολική εκδρομή τους. Η μεγάλη οθόνη μετατρέπεται σε προέκταση της σχολικής τάξης, ένα περιβάλλον συλλογικής εμπειρίας και διαλόγου, βοηθώντας τους μαθητές να εμβαθύνουν σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, με τρόπο που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση.

Μια αξέχαστη σχολική έξοδος

Είτε πρόκειται για επιστημονικά ντοκιμαντέρ, ιστορικές αφηγήσεις ή κοινωνικά θέματα, το Village Cine School ζωντανεύει τη γνώση και γεφυρώνει την τάξη με τη μεγάλη οθόνη, δημιουργώντας μια οργανωμένη και διασκεδαστική επιμορφωτική εμπειρία.

