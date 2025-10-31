Το μέλλον της εργασίας και ο κρίσιμος ρόλος του ανθρώπου απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου Workforce Innovation 2025. Το ψηφιακό συνέδριο, που διοργανώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2025 από το BizNow.gr και τη SmartPress, συγκέντρωσε περίπου 40 διακεκριμένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και την πολιτεία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών. Το συνέδριο επιβεβαίωσε ότι η τεχνολογία, όσο ραγδαία κι αν εξελίσσεται, παραμένει εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του, να αναπτύξει νέες δεξιότητες και να διαμορφώσει μια καινοτομία με ανθρώπινη υπογραφή.

Οι συζητήσεις κατέστησαν σαφές ότι η εποχή του «αν» η τεχνολογία θα αλλάξει την εργασία έχει παρέλθει οριστικά, δίνοντας τη θέση της στην εποχή του «πώς». Το κεντρικό στοίχημα που τέθηκε δεν ήταν η αποτροπή της αυτοματοποίησης, αλλά η διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, όπου η AI λειτουργεί ως συνεργάτης και ενισχυτής των ανθρώπινων ικανοτήτων. Αναγνωρίστηκε η τεράστια δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης να αυξήσει την παραγωγικότητα, να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το HR, η υγεία και η κυβερνοασφάλεια. Ωστόσο, τονίστηκε εμφατικά ότι η ΤΝ, τουλάχιστον στην παρούσα μορφή της, στερείται κρίσης, ενσυναίσθησης και πραγματικής δημιουργικότητας, καθιστώντας την ανθρώπινη παρέμβαση, την κριτική σκέψη και την ηθική καθοδήγηση απαραίτητες.

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα ήταν το επίμονο χάσμα δεξιοτήτων, η δυσαρμονία, δηλαδή, μεταξύ των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας –ιδιαίτερα σε ψηφιακές, πράσινες και «soft skills»– και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, με την Ελλάδα να παρουσιάζει σημαντική υστέρηση. Η απάντηση, όπως συμφώνησαν οι συμμετέχοντες, βρίσκεται στην επιτακτική ανάγκη για δια βίου μάθηση, επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling). Παρουσιάστηκαν πολλαπλές πρωτοβουλίες από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες, καθώς και η αξία νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και πλατφορμών, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνει μια συνεχής, ενσωματωμένη κουλτούρα ευθύνης για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Παράλληλα με την ανάγκη για ψηφιακό γραμματισμό και κατανόηση της ΤΝ για όλους, το συνέδριο ανέδειξε την αυξανόμενη υπεροχή των ανθρώπινων δεξιοτήτων (soft skills). Η κριτική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η συνεργασία και η προσαρμοστικότητα αναγνωρίστηκαν ως τα αναντικατάστατα εφόδια που θα διασφαλίσουν την αξία του ανθρώπου στην αυτοματοποιημένη εποχή. Η εκπαίδευση καλείται να εστιάσει στην καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων, ξεφεύγοντας από την απλή μετάδοση τεχνικών γνώσεων.

Η σημασία της ηγεσίας και της εταιρικής κουλτούρας τονίστηκε ιδιαίτερα ως καταλύτης για την επιτυχή μετάβαση. Οι σύγχρονοι ηγέτες οφείλουν να εμπνέουν, να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, να δημιουργούν περιβάλλοντα ψυχολογικής ασφάλειας που ενθαρρύνουν την περιέργεια και τη μάθηση, και να χτίζουν εμπιστοσύνη τόσο στην τεχνολογία (μέσω διαφάνειας και ηθικής χρήσης) όσο και στους ανθρώπους. Ο ρόλος του HR μετασχηματίζεται στρατηγικά, εστιάζοντας πλέον στην εμπειρία του εργαζομένου, την ανάπτυξη ταλέντου βάσει δεδομένων (HR analytics) και τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής και προσαρμοστικής κουλτούρας.

Ειδική μνεία έγινε στις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος. Η εξέλιξη των απειλών, όπως το AI-powered phishing, καθιστά αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση με έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς και την υιοθέτηση σαφών διαδικασιών αντίδρασης σε όλο τον οργανισμό. Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη για πραγματική συμπερίληψη και προσβασιμότητα στον εργασιακό χώρο, αξιοποιώντας την τεχνολογία για την άρση εμποδίων και αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα ως πηγή αξίας.

Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, επισημάνθηκαν τόσο οι προκλήσεις (υστέρηση ΜμΕ, brain drain, θεσμικές αγκυλώσεις) όσο και οι ευκαιρίες (δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, δυναμικό τεχνολογικής εξωστρέφειας, πρωτοβουλίες εκπαίδευσης). Η ανάγκη για ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και η ενίσχυση της πρακτικής εμπειρίας αναδείχθηκαν ως βασικές προτεραιότητες.

Το θεμελιώδες μήνυμα του Workforce Innovation 2025 ήταν ότι το μέλλον της εργασίας διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής. Η επιτυχία αυτής της «χορογραφίας» απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, επένδυση στις ανθρώπινες δεξιότητες, οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ανθρωποκεντρικές στρατηγικές. Η τεχνολογία είναι ο συνοδηγός, αλλά ο άνθρωπος παραμένει στο τιμόνι, καθοδηγώντας την πορεία προς ένα μέλλον όπου η καινοτομία συμβαδίζει με την ανθρώπινη ευημερία και ανάπτυξη.

