Από το λευκό μάρμαρο του Διονύσου, στην εμβληματική πέτρα της Πετρούπολης: Το επιβλητικό “X” show επιστρέφει με μεγάλο χορηγό την Serkova Vodka.

Η αναμονή τελείωσε. Μετά την ιστορική εμφάνιση στο Λατομείο Διονύσου —μια παραγωγή που δεν αποτέλεσε απλώς το μεγαλύτερο sold-out της περσινής χρονιάς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα διεθνές σημείο αναφοράς που συζητήθηκε στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή— οι ADRIATIQUE επιστρέφουν στην Αθήνα. Η FOR303 παρουσιάζει το X, το signature concept project του ελβετικού διδύμου, αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο εμβληματικά open-air venues της πόλης: το Θέατρο Πέτρας.

The Concept: Περισσότερο από ένα DJ Set

Το X αποτελεί την καλλιτεχνική κορύφωση των Adriatique. Δεν είναι απλώς ένα μουσικό event, αλλά ένα καθηλωτικό audiovisual journey που καταργεί τα όρια μεταξύ ήχου και αισθητικής. Το project εστιάζει στη συνολική βιωματική εμπειρία, συνδυάζοντας:

Signature Soundscapes : Μια ηχητική παλέτα που ισορροπεί ανάμεσα στον δυναμισμό της techno και τη μελωδική κομψότητα της house, δημιουργώντας την ιδανική συναισθηματική φόρτιση για ένα ατμοσφαιρικό sunset set.

Immersive Production: Ένα state-of-the-art stage design και lighting concept που προσαρμόζεται στην industrial γεωμετρία του Θεάτρου Πέτρας.

The Transition: Μια ροή που ακολουθεί την ενέργεια του χώρου, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο σε μια μυσταγωγική εμπειρία από το ηλιοβασίλεμα μέχρι το σκοτάδι.



Από το Μάρμαρο στην Πέτρα: Η συνέχεια ενός sold-out φαινομένου

Μετά την εμβληματική βραδιά στο Λατομείο Διονύσου που καθόρισε τα standards της σκηνής, το “X” επιστρέφει για να ξεδιπλώσει μια νέα πτυχή του οπτικοακουστικού του οράματος. Η επιλογή του Θεάτρου Πέτρας προσφέρει έναν νέο, ακατέργαστο καμβά για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, όπου η προηγμένη ηχητική κάλυψη και ο σχεδιασμός του stage έρχονται να συναντήσουν την ιστορικότητα του χώρου.

Πληροφορίες Προπώλησης

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cometogether.live/el/event/4872/adriatique-present-x

Το πλήρες line-up των καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν τους Adriatique θα ανακοινωθεί σύντομα, υπόσχοντας ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα comeback της χρονιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ADRIATIQUE

Το duo από την Ελβετία, γνωστό για τον ιδιαίτερο, ατμοσφαιρικό και υποβλητικό ήχο του, έχει χαράξει μια εντυπωσιακή διεθνή τροχιά στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου (Tomorrowland, Coachella, Awakenings). Το “X” αποτελεί την κορυφαία καλλιτεχνική τους έκφραση, συνδυάζοντας τη μουσική με την αρχιτεκτονική του χώρου σε ένα καθηλωτικό audiovisual show.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ FOR303

Η FOR303 είναι μια δημιουργική ομάδα παραγωγής με έδρα την Αθήνα, που εστιάζει στον σχεδιασμό high–end οπτικοακουστικών εμπειριών, προτάσσοντας την αισθητική υπεροχή και την τεχνολογική καινοτομία. Στόχος της είναι η δημιουργία στιγμών που προσφέρουν μια βαθιά βιωματική σύνδεση με τη μουσική και τη σύγχρονη τέχνη σε εμβληματικές τοποθεσίες, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτρονική σκηνή. Για τη FOR303, η μουσική και ο χορός αποτελούν ισχυρά εργαλεία ενότητας και σύνδεσης, ικανά να υπερβαίνουν κάθε πολιτισμική και κοινωνική διαφορά.

Την παραγωγή πλαισιώνει η ομάδα Charlie.

Μέγας Χορηγός: Serkova Vodka