Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η πόλη υποδέχεται την τελευταία Πανσέληνο του καλοκαιριού και το Le Grand Balcon & La Suite Lounge προσφέρει την πιο ξεχωριστή πρόταση για να τη ζήσετε με τον πιο μαγευτικό τρόπο.

Με την πανοραμική θέα της Αθήνας να απλώνεται μπροστά σας και την Πανσέληνο να καθρεφτίζεται στον Σαρωνικό, ξεκινήστε την βραδιά στο Vertigo Rooftop Pool με δροσερά cocktails σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Συνεχίστε στο εστιατόριο La Suite Lounge, όπου ο executive chef Στέφανος Παπανικολάου παρουσιάζει το “Full Moon Menu”. Ένα μενού εμπνευσμένο από τη μαγεία της Πανσελήνου, με εκλεκτές γεύσεις που αναδεικνύουν τα πιο φρέσκα προϊόντα της εποχής.

Ζήστε την εμπειρία!!

Για να δείτε το μενού και κάνετε την κράτηση σας online πατήστε ΕΔΩ