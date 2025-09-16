Η Miele, γνωστή για την αφοσίωσή της στην ποιότητα, μας καλεί να απολαύσουμε αξέχαστες εμπειρίες με τα «Miele Experiences»! Από ένα εκλεκτό δείπνο έως μια μουσική βραδιά ή την προβολή μιας ταινίας κάτω από τα αστέρια, όσοι συμμετέχουν στα φετινά «Miele Experiences», είναι σίγουρο πως θα ζήσουν στιγμές που θα τις θυμούνται για πολύ καιρό.

Η Miele, με τις βιωματικές εκδηλώσεις της, ξυπνάει τις αισθήσεις και μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να μοιράζεσαι εμπειρίες, ακόμη και με αγνώστους.

Το πρόγραμμα των «Miele Experiences»:

Backyard Cinema: Από τις 5 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Miele διοργανώνει προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, στο αίθριο του Miele Experience Center (Λεωφόρος Κηφισίας 69, Μαρούσι). Οι ταινίες που προβάλλονται είναι εμπνευσμένες από τη γαστρονομία και συνοδεύονται από επιλεγμένα σνακ, φτιαγμένα με φροντίδα από τον σεφ της Miele, Αλέξανδρο Συνγκιρίδη, όπως s’mores popcorn και κλασικές πατάτες με σάλσα.

Private Dinners: Τα Private Dinners by Miele επανέρχονται με μια νέα φιλοσοφία: κάθε δείπνο μετατρέπεται σε ένα pop–up restaurant, σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει ξεχωριστούς σεφ και ομάδες εστιατορίων που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομική σκηνή. Τα Private Dinners πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο ως και τον Δεκέμβριο σε όλα τα Miele Experience Centers.

Workshops:

Φέτος, η Miele ανοίγει την κουζίνα της στο κοινό και παρουσιάζει μια νέα σειρά θεματικών workshops, σχεδιασμένων για όσους αγαπούν να μαγειρεύουν, να δοκιμάζουν και να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία.

Σε όλα τα Miele Experience Centers, φιλοξενούμε διαδραστικά εργαστήρια γύρω από αγαπημένα θέματα της γαστρονομίας – από comfort classics όπως burger, πίτσα και αρτοποιία, μέχρι γευσιγνωσίες κρασιού και whiskey, αλλά και εορταστικές θεματικές για τα Χριστούγεννα, όπως Xmas Pastry και Xmas Table Styling.

Τα workshops σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες από κάθε χώρο.

Friday Sessions – Vinyl Edition: Η Miele μετατρέπει τα καταστήματά της σε αυθεντικά hi-fi bar, όπου η μουσική γίνεται εμπειρία. Ακουστικές βραδιές Παρασκευής με DJ sets, αποκλειστικά σε βινύλιο, αφιερωμένα σε επιλεγμένους καλλιτέχνες. Ο σεφ της Miele, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης επιμελείται το pairing food bytes με ελληνικές ετικέτες κρασιού. Τα Friday Sessions πραγματοποιούνται Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι κρατήσεις για όλες τις εκδηλώσεις των «Miele Experiences» γίνονται μέσω της πλατφόρμας MORE.COM, στην ειδική σελίδα για τα Miele Experiences.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε το https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/miele-experiences/ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [contact information].