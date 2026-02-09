Παρασκευή 13, Σάββατα 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου

ΤΗΕΑΤRE OF THE NΟ

Η θρυλική μουσικοθεατρική παράσταση «ΖΗΤΩ τα λαϊκά κορίτσια!» επιστρέφει στη σκηνή μετά από σχεδόν δέκα χρόνια απουσίας. Η θηλυκή παραγωγή, που αγαπήθηκε από χιλιάδες θεατές, παρουσιάζεται για τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στο Theatre of the No.

Αθυρόστομα αποκριάτικα τραγούδια, σκωπτικά ρεμπέτικα, χιουμοριστικά παραδοσιακά, σκαμπρόζικα επιθεωρησιακά, ζουμερά ελαφρά τραγούδια, πικάντικες οπερέτες, σατυρικά άσματα με jazz διάθεση και rock άποψη! Από την Τσικνοπαρασκευή 13 Φεβρουαρίου και τα Σάββατα 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου, στις 22.00.

Ο μποέμ τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής, η μπάντα «Ανωτάτη Ζαμπετική» η παντελώς τζαζ τραγουδίστρια Καρολίνα Γιαννακοπούλου , η “χάρμα οφθαλμών” αρτίστα Μαργαρίτα Αμαραντίδη, η καλλίπυγος ηθοποιός Bασιλική Σαμαρτζή και η -από άλλο πλανήτη- πολυκαλλιτέχνης Nadi Raj παρουσιάζουν στο κοινό ένα διονυσιακό, εύθυμο, αλέγρο, αριστοφανικό, φωτεινό, ψυχαγωγικό και εξόχως αποκριάτικο μουσικοθεατρικό ακρόαμα. Ένα υπερθέαμα τσέπης για μικρούς και μεγάλους με ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Σπουδαίοι δημιουργοί όπως οι Αττίκ, Γούναρης, Μάρκος, Τούντας, Χιώτης, Τσιτσάνης, Μητσάκης, Ζαμπέτας, Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Νίκος Γκάτσος, Κώστας Βάρναλης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Διονύσης Σαββόπουλος, Λουκιανός Κηλαϊδόνης, ΛοΓο, Τζίμης Πανούσης, Χάρρυ Κλυνν, Γιώργος Μαρίνος, Δημήτρης Πουλικάκος, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Μηλιώκας, κ.α. συναντιούνται σε ένα ζωντανό μουσικό διάλογο με “παντελώς χειροποίητα” τραγούδια περι Ο πής. Με ωμέγα και με όμικρον.

Τραγούδια για κοντούς, καμένες από κοντό, “πολύ ωραίους”, έχοντες και κατέχοντες ρετιρέ, για λαϊκά κορίτσια, για αγόρια με κοιλίτσα, για καραγκιοζάκους και καραγκιόζαρους, για όσους δε δουλεύουν, μποέμ εκ πεποιθήσεως, κυρά-Μαρίες, ρομαντικούς δειπνιστές, λάτρεις των εκδρομών και της κομψής αλητείας, πεθερόπληκτους, Λούλες, δίμετρες Ρωσίδες, καμένους από Ρωσίδα, “βούρτσες”, νταρντάνες με φουστανάκια με δαντέλα, μπουζουκομάχους, μπουζουκοβόρους, ζαμανφουτίστες, σοκολατολάγνους και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.

Καθαρά οινοπνευματώδη και τραγούδια πνευματώδη!

Όλη η Αθήνα είναι τρελοκομείο, αλλά εδώ είναι τα κεντρικά. Μη χάσετε την παράστασή μας: Τέσσερα όμορφα κορίτσια, τρία όμορφα φορέματα..

Ι nfo

Παιζοτραγουδούν και χορεύουν:

Παντελής Αμπαζής: τραγούδι, κιθάρα, kazoo

Σπύρος Βαϊγκούσης: πιάνο, πλήκτρα, φωνητικά

Vago Cuervo: τύμπανα, κρουστά

Ο θρυλικός θηλυκός θίασος: “Zήτω τα Λαϊκά Κορίτσια!”

Μαργαρίτα Αμαραντίδη

Καρολίνα Γιαννακοπούλου

Bασιλική Σαμαρτζή

Nadi Raj

Κείμενα, πρωτότυπα τραγούδια, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία:

Παντελής Αμπαζής

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Μαργαρίτα Αμαραντίδη

Διδασκαλία φωνητικών: Καρολίνα Γιαννακοπούλου

Παραστάσεις

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου & Σάββατα 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου στις 22.00

Συντελεστές:

Επιμέλεια Ήχου και Φωτισμού: Στέφανος Ανδριτσόπουλος

Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/zito-ta-laika-koritsia-pantelis-ampazis/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Παντελής Αμπαζής: Facebook I Instagram I youtube