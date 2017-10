Δίδυμε είσαι μπερδεμένος στο… φουλ, Παρθένε η φαντασία σου οργιάζει!

Αναλυτικά οι προβλέψεις

Κριός

Η κατάσταση δεν είναι στα μέτρα σου σήμερα Κριέ και αυτό σε ενοχλεί. Δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς και για το λόγο αυτό θα πέφτεις σε διαρκή ατοπήματα. Φύγε μακριά από όσα σε ενοχλούν και βάλε τις σκέψεις σου σε τάξη…

Ταύρος

Η ψυχική αντοχή σου είναι κάτι παραπάνω από μεγάλη σήμερα Ταύρε. Αυτό θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις σε καταστάσεις που δεν τις περίμενες και δεν τις είχες μετρήσει σωστά. Στο τέλος θα τα καταφέρεις…

Δίδυμοι

Υπάρχει ένα μπέρδεμα στον κόσμο σου Δίδυμε. Προσπαθείς να βρεις λόγους και αιτίες σήμερα για να προχωρήσεις ένα πρότζεκτ. Μέσα σε όλα αυτά και τα αισθηματικά σου δεν είναι και τα καλύτερα…

Καρκίνος

Η άνοιξη σε έχει πιάσει για τα καλά Καρκινάκι. Θες να φύγεις μια εκδρομή, να βγεις στα λιβάδια αλλά το μόνο που έχεις είναι υποχρεώσεις. Και με την όρεξη θα μείνεις γιατί δεν σε βλέπω να την γλυτώνεις…

Λέων

Μια μεγάλη δυσκολία θα την έχεις για να συγκεντρωθείς. Αλλά Λέοντα θα βρεις τον τρόπο έστω και με το… ζόρι να τα βγάλεις πέρα. Θα αποφύγεις συναντήσεις, θα πάρεις τον δικό σου δρόμο αλλά θα το λύσεις.

Παρθένος

Απόλαυσε μια υπέροχη μέρα για σένα Παρθενάκι! Η φαντασία σου σήμερα είναι στα καλύτερά της και το έξω θα έχει την τιμητική του. Η φωτιά σου μέσα σήμερα καίει και αυτό θα σε οδηγήσει εκεί που πραγματικά θες να είσαι.

Ζυγός

Ανησυχίες σήμερα θα έχεις Ζυγέ. Δεν θα είναι συγκεκριμένος ο λόγος αλλά κάτι θα έχεις που θα σε κατατρώει. Ιδέα σου είναι όλα, και θα δεις πως τίποτα από όσα σε προβληματίζουν δεν έχουν (ισχυρή) βάση…

Σκορπιός

Μια μέρα που για σένα θα είναι ένας μικρός πόλεμος. Νιώθεις πως τα κεκτημένα που απέκτησες με την αξία σου και το σπαθί σου απειλούνται. My way or the highway είναι το μότο σου σήμερα…

Τοξότης

Μια μικρή περιπέτεια θα είναι η σημερινή μέρα Τοξότη. Ό,τι απροσδόκητο μπορούσες να φανταστείς θα σου τύχει και θα γίνεις το παιδί-λάστιχο για να προλάβεις. Η γέφυρα ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον χρόνο είναι ο στόχος σου!

Αιγόκερως

Η σημερινή μέρα είναι μια από εκείνες που μπορεί να αφήσεις μέχρι και τα παπούτσια σου στο σπίτι! Η αφηρημάδα σήμερα Αιγόκερε είναι αγκαζέ μαζί σου. Πρόσεχε πολύ για μικροατυχήματα…

Υδροχόος

Μια πληροφορία θα φτάσει σε σένα και θα είσαι… εκστασιασμένος Υδροχόε για όλη την υπόλοιπη μέρα. Κάποιος θα σου δώσει μια βοήθεια που δεν περίμενες και ξαφνικά ως δια μαγείας όλα θα μπουν στην θέση τους!

Ιχθείς

Σε ένα δικό σου κόσμο είσαι σήμερα Ψαράκι. Όχι δεν είναι κακό αυτό, απεναντίας. Έχεις αναπτύξει τις δικές σου άμυνες και δεν σε αγγίζει τίποτα. Είσαι ωραίος και μετράς!