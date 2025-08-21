Πες μου το ζώδιό σου να σου πω τι να μαγειρέψεις απόψε!

Πες μου το ζώδιό σου να σου πω τι να μαγειρέψεις απόψε!

Κάθε ζώδιο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις μικρές του τρέλες και, φυσικά, τις γευστικές του αδυναμίες. Γιατί, μεταξύ μας τώρα, άλλο τρώει ο Ταύρος για να νιώσει πλήρης και άλλο λαχταρά ο Τοξότης όταν πεινάει μετά από περιπέτειες! Αν λοιπόν θέλεις έμπνευση για το τι να μαγειρέψεις ή απλά να καταλάβεις γιατί πάντα λιγουρεύεσαι μακαρόνια με κιμά τα μεσάνυχτα, συνέχισε να διαβάζεις…

Κριός – Φαγητό με ένταση

Ο Κριός δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Θέλει έντονες γεύσεις, γρήγορες λύσεις και φαγητό που να του δίνει ενέργεια. Το αγαπημένο του; Κάτι πικάντικο! Tacos με chili con carne, σουβλάκι με καυτερή σάλτσα ή ακόμα και μια spicy μακαρονάδα με μπούκοβο.

Ταύρος – Απόλαυση χωρίς τύψεις

Ο Ταύρος ζει για το φαγητό. Δεν τον νοιάζει πόσες θερμίδες έχει, αρκεί να είναι γευστικό και χορταστικό. Λατρεύει τα comfort foods όπως παστίτσιο, μουσακά ή ένα καλό ριζότο με μανιτάρια και παρμεζάνα. Και πάντα με κρασάκι δίπλα.

Δίδυμοι – All day snacker

Ο Δίδυμος τρώει λίγο απ’ όλα και όλη μέρα. Δεν θέλει βαριά φαγητά, αλλά κάτι εύκολο, ευέλικτο και με ποικιλία. Ένα mezze με πολλές επιλογές είναι το όνειρό του. Σκέψου: ντιπς, πιτούλες, φάλαφελ, ελιές, λίγο απ’ όλα για να μη βαριέται.

Καρκίνος – Μνήμες από τη μαμά

Το φαγητό για τον Καρκίνο είναι συγκίνηση. Θέλει ζεστά, σπιτικά πιάτα που του θυμίζουν παιδικά χρόνια. Γιουβαρλάκια, σουπιές με σπανάκι, κοτόσουπα – όλα όσα θα μαγείρευε η γιαγιά με αγάπη.

Λέων – Φαγητό με… ύφος

Ο Λέων δεν τρώει ό,τι κι ό,τι. Θέλει κάτι που να κάνει εντύπωση – είτε σαν γεύση, είτε σαν εμφάνιση. Sushi platter με ντραματική παρουσίαση, καλοφτιαγμένο steak ή ένα επιτηδευμένο brunch με αυγά ποσέ. Αν έχει και σερβιτόρο να του το φέρει στο κρεβάτι; Καλύτερα.

Παρθένος – Υγιεινό αλλά γκουρμέ

Ο Παρθένος αγαπάει την ισορροπία. Θέλει να φάει σωστά, να νιώσει καλά με τον εαυτό του, αλλά και να το απολαύσει. Κινόα με λαχανικά, σαλάτα με φρούτα και κατσικίσιο τυρί ή ψητό σολομό με αβοκάντο. Ναι, είναι η φίλη που θα σου δώσει συνταγή με chia seeds και θα είναι τέλεια.

Ζυγός – Το φαγητό ως τέχνη

Ο Ζυγός θέλει αισθητική στο πιάτο του. Λατρεύει τη μεσογειακή κουζίνα, αλλά και τις μικρές, κομψές γεύσεις. Μια μακαρονάδα με πέστο και κουκουνάρι ή ένα carpaccio μοιάζουν ιδανικά. Φτάνει να είναι όμορφα σερβιρισμένα.

Σκορπιός – Μυστήριο και βάθος

Ο Σκορπιός έχει έντονα γούστα και ψάχνει το «κάτι παραπάνω» στο φαγητό του. Ένα πιάτο με βάθος, με υλικά που δεν τρως κάθε μέρα. Σκέψου: μελιτζάνα στο φούρνο με ταχίνι, αρνί με κυδώνια ή ένα δυνατό curry. Και πάντα με λίγο κρασί για… ένταση.

Τοξότης – Παγκόσμια κουζίνα

Ο Τοξότης αγαπάει τα ταξίδια και το δείχνει και στο φαγητό. Θα δοκιμάσει από ταϊλανδέζικο μέχρι μεξικάνικο και θα σου μιλήσει για εκείνο το πιάτο που έφαγε «σε μια καντίνα στην Κολομβία». Ιδανικό γι’ αυτόν: pad thai, burrito ή ινδικό με naan.

Αιγόκερως – Κλασικός και αγαπημένος

Ο Αιγόκερως μένει σταθερός στα κλασικά. Δεν του αρέσουν οι υπερβολές και θέλει ποιότητα χωρίς φανφάρες. Μπριζόλα με πατάτες, μακαρόνια με κιμά ή μια καλοφτιαγμένη ομελέτα με φέτα και πιπεριές.

Υδροχόος – Κάτι αλλιώτικο

Ο Υδροχόος θέλει το φαγητό του λίγο… εξεζητημένο. Θα φάει vegan burger με παντζάρι, θα δοκιμάσει σούσι από καρπούζι, θα κάνει δικά του πειράματα. Του αρέσει το διαφορετικό, το εναλλακτικό, ακόμα και στο φαγητό.

Ιχθύς – Ονειροπόλος της γεύσης

Οι Ιχθύες αγαπούν τα ρομαντικά, ελαφριά και συναισθηματικά πιάτα. Ψάρια, θαλασσινά, μακαρονάδες με λευκές σάλτσες, πιάτα με λεμόνι και άνηθο. Τους ταιριάζει ένα dinner by the sea με λαυράκι ψητό και κρασί.

Εσύ λοιπόν; Τι ζώδιο είσαι και τι μαγειρεύεις απόψε; Ή καλύτερα… τι παραγγέλνεις; Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές, το delivery είναι το πιο ταιριαστό με τον αστρολογικό σου χάρτη!