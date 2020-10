Οι Ταύροι έχουν μερικά βασικά χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από μακριά. Το πιο ωραίο σε έναν Ταύρο είναι ότι αισθάνεται πάντα την ανάγκη να περιβάλλεται από αγάπη και όμορφη ατμόσφαιρα, να έχει υλικές, πνευματικές και αισθησιακές απολαύσεις. Οι Ταύροι, όντας σταθεροί και συντηρητικοί, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα ζώδια, έτοιμοι να αντέξουν και να επιμείνουν στους στόχους τους μέχρι να να τους επιτύχουν. Δεν είναι το άτομο που θα σε μαχαιρώσει πισώπλατα. Πρακτικοί και πατώντας με τα πόδια στη γη, είναι το ζώδιο που συγκομίζει τους καρπούς της εργασίας και των κόπων του γενικότερα.

Η γυναίκα Ταύρος χαρακτηρίζεται από την αξιοπιστία της, την αποφασιστικότητα και τη σταθερότητα, ενώ αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχισμένη μέσα από την υλική και συναισθηματική ασφάλεια. Η Αφροδίτη, κάνει τη γυναίκα Ταύρο σταθερή, και αξιόπιστη. Ο έρωτας δεν είναι ένα παροδικό γεγονός για εκείνη, αλλά κάτι που θα κρατήσει μια ζωή. Της αρέσει η ομορφιά και η αρμονία στην σχέση και είναι πολύ ρομαντική. Ωστόσο απολαμβάνει το φλερτ, όποτε και αν παρουσιάζεται στην ζωή της, ακόμα και κατά την διάρκεια του γάμου της. Την ενθουσιάζουν ιδιαίτερα οι αισθησιακές απολαύσεις. Έχει αναπτυγμένη την αίσθηση της αφής, και απολαμβάνει να αγγίζει, να χαϊδεύει. Διαθέτει καλλιτεχνικά ταλέντα, τα οποία χρησιμοποιεί για να ξεφύγει από τα προβλήματά της. Η αισιοδοξία και η καλοσύνη της, την καθιστούν δημοφιλή σε κάθε πάρτι, ή κοινωνική εκδήλωση.

Ο άντρας Ταύρος αγαπάει βαθιά και αληθινά. Με την εμπιστοσύνη και την τρυφερότητα βγάζει τον καλύτερο εαυτό του, ενώ τα “παιχνίδια” με τα συναισθήματά του τον κάνουν ….ταύρο σε υαλοπωλείο! Του αρέσει ο γάμος, αλλά δεν του αρέσει καθόλου η ιδέα της απιστίας. Πρόκειται για έναν ιδανικό σύζυγο και εραστή ταυτόχρονα. Είναι εργατικός και από τη στιγμή που χορέψετε τον Ησαΐα μαζί του, ξεχάστε την καριέρα σας! Ζηλεύει αθεράπευτα και δεν θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί! Θα είναι ο βράχος σας, το μεγάλο στήριγμα της ζωής σας. Χρειάζεται όμως να “βρείτε το κουμπί” του, καθώς αρκετά συχνά γίνεται καταπιεστικός θέλοντας να σας αποδείξει την ολοκληρωτική αφοσίωσή του.

Ταύροι: Ας δούμε 10 χαρακτηριστικά που τους περιγράφουν τέλεια

1. Ξοδεύουν πολύ επιλεκτικά τον χρόνο τους

Θα έχεις προσέξει ότι μερικές φορές οι Ταύροι αρνούνται να κάνουν κάποια πράγματα και τα αφήνουν «για αύριο». Ή ότι πολλές φορές που τους προτείνεις πράγματα θα σου πουν ότι δεν έχουν χρόνο. Ταυτόχρονα, παρατηρείς ότι δεν σκοτώνονται και στις υποχρεώσεις, αλλά συνεχίζουν να μην προλαβαίνουν να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι Ταύροι είναι πολύ προσεχτικοί με τον χρόνο τους και πως θα τον ξοδέψουν.

2. Είναι οι πιο… ξεροκέφαλοι του ζωδιακού κύκλου

Δεν ‘πα να ξέρουν ότι έχουν λάθος; Δεν ‘πα να ξέρουν ότι δεν έχει νόημα αυτό που θέλουν να κάνουν; Δεν ΄πα να τους λένε όλοι βάσιμα αντεπιχειρηρήματα; Εάν σε έναν Ταύρο του έχει κολλήσει κάτι στο μυαλό, θα το κάνει ότι και να γίνει. Και μετά θα μοιράζεται μαζί σου την πολύ αστεία ιστορία του πως απέτυχε παταγωδώς. Εάν έχεις φίλη/φίλο κάποιον Ταύρο, σίγουρα έχεις πει στην ζωή σου “στο ‘λεγα”.

3. Δεν θα σε κακοχαρακτηρίσουν πίσω από την πλάτη σου

Γιατί θα το κάνουν μπροστά σου. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σου μιλήσουν ευθέως για αυτά που τους ενοχλούν, ακόμη και εάν είναι με έντονο τρόπο. Είναι απόλυτα ειλικρινείς, δεν χρειάζεται να φοβάσαι ότι μπορεί να κρύβουν κάτι άλλο από αυτό που δείχνουν.

4. Όταν πληγώνονται, υψώνουν τοίχους

Όταν ένας Ταύρος έχει πληγωθεί στην ζωή του, αυτόματα φτιάχνει κάποιες άμυνες για να προστατευτεί από περισσότερη ζημιά. Εάν είσαι και εσύ κομμάτι αυτού που τους πλήγωσε, ζήτα ειλικρινά συγγνώμη και προσπάθησε να επανορθώσεις, ακόμη και με μικρές χειρονομίες. Εάν ο τοίχος που φτιάχνουν απέναντί σου στεριώσει, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να τον γκρεμίσεις. Εάν δεν έχεις να κάνεις με αυτό που τους πλήγωσε, να δείχνεις την συμπαράστασή σου χωρίς να τους πνίγεις. Άσε τους να σε καθοδηγήσουν.

5. Εκφράζουν όσα θέλεις να ακούσεις

Με έναν Ταύρο, δεν θα νιώσεις ποτέ ότι δεν εκφράζουν αυτά που νιώθουν για εσένα. Δεν χάνουν ευκαιρία να σου τα πουν, καθώς είναι ο τρόπος τους να δεθούν μαζί σου. Εάν είσαι με έναν Ταύρο που δεν εκφράζει ιδιαίτερα συναισθήματα για εσένα, ακόμη και φιλικά, ίσως θα πρέπει να ψάξεις για κάποιο αγκάθι που πιθανώς να υπάρχει στην σχέση σας.

Πάντως, όλα τα θετικά που βρίσκουν πάνω σου, θα σου τα πουν. Πάντα νιώθεις όμορφα δίπλα σε έναν Ταύρο.

6. Δίνουν τα πάντα για εσένα, μέχρι να χάσεις τον σεβασμό τους

Οι Ταύροι είναι αυτό που λέμε «ήρεμη δύναμη». Μπορεί να μην δείχνουν την δύναμη αυτή συνεχώς αλλά όταν χρειαστεί, θα το προσέξεις. Μην κάνεις το λάθος να εκμεταλλευτείς την ευγένεια και την καλοσύνη τους, γιατί όταν χάσουν τον σεβασμό τους απέναντί τους, δεν θα τους ξανά δεις έτσι. Και για έναν Ταύρο, ο σεβασμός έχει τεράστια αξία.

7. Σκέφτονται συνεχώς το μέλλον

Εάν έχεις κάποιον γνωστό που συνεχώς προτρέχει στο μέλλον, ανήκει σίγουρα στο ζώδιο του Ταύρου. Το μυαλό τους ταξιδεύει τόσο μακριά, που μπορεί να ξεχάσουν αυτά που πρέπει να κάνουν στο άμεσο μέλλον και στο παρόν. Είναι ικανοί να ξεχάσουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να ξεχάσουν τα ραντεβού τους, να παραλείψουν πράγματα που πρέπει να γίνουν asap (as soon as possible).

Ταυτόχρονα όμως, όταν έρχεται η στιγμή να έρθουν αντιμέτωποι με αυτά που τους επιφυλάσσει το μέλλον, είναι πάντα προετοιμασμένοι. Οι περισσότεροι Ταύροι το έχουν αυτό ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τους.

8. Μετανιώνουν για πράγματα που έχουν πει

Είναι πολύ συχνό για ένα Ταυράκι, που αισθάνεται ότι αυτό που σκέφτεται πρέπει να το εκφράσει με κάθε τίμημα, να μετανιώσει κάτι που είπε. Θα σκεφτεί ότι έπρεπε να το είχε εκφράσει με διαφορετικό τρόπο ή ότι ήταν αχρείαστο και δεν έπρεπε να το αναφέρει καθόλου. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο, ότι το εννοούσε.

9. Η εξ αποστάσεως επικοινωνία δεν είναι το ατού τους

Το χαοτικό μυαλό των Ταύρων θα είναι λίγο πρόβλημα εάν είσαι από τα άτομα που θέλετε συνεχώς σταθερή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Πρέπει να αποδεχτείς ότι κάποιες φορές θα σου απαντήσουν μέσα σε 1 λεπτό ενώ άλλες μετά από 30 ημέρες. Δεν έχουν κάτι μαζί σου, πάντως. Ένα tip είναι να προτιμήσεις πιο άμεσους τρόπους επικοινωνίας, όπως την βίντεοκλήση ή το τηλέφωνο. Ακόμη και τα ηχητικά μηνύματα είναι σίγουρα καλύτερη λύση από το απλό κείμενο.

10. Τους αρέσει η παρέα του εαυτού τους

Τους Ταύρους δεν τους πειράζει καθόλου να μην βγαίνουν και να περνούν χρόνο μόνοι τους στο σπίτι με μόνη παρέα τον εαυτό τους. Βάζουν την αγαπημένη τους μουσική, φτιάχνουν κάτι νόστιμο να φάνε και είναι έτοιμοι να περάσουν ένα υπέροχο βράδυ.

Εάν είστε Ταύροι, επιβεβαιώστε μας πόσα από αυτά τα χαρακτηριστικά σας εκφράζουν!