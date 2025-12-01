Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλό μήνα και καλή εβδομάδα! Σήμερα η μέρα ανοίγει λίγο περίεργα, σαν να σε τραβάει προς τα μπρος αλλά με μικρές αντιστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, αν την πάρεις με το μαλακό, θα σε πάει εκεί που πρέπει. Περνάμε σε όσα φέρνει το κάθε ζώδιο.

Κριός

Η μέρα σε σπρώχνει να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά πριν ορμήσεις, σκέψου λίγο πιο ψύχραιμα. Στη δουλειά ένα μικρό μπέρδεμα μπορεί να σε εκνευρίσει, όμως λύνεται πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις. Στα αισθηματικά, κράτα μια πιο γλυκιά στάση∙ θα σου βγει σε καλό.

Ταύρος

Νιώθεις την ανάγκη να χωθείς στη ρουτίνα σου, αλλά σήμερα κάτι θα σε ταρακουνήσει. Προσπάθησε να μην το δεις αρνητικά, γιατί μπορεί να σου ανοίξει δρόμους. Στα οικονομικά, απόφυγε παρορμητικές κινήσεις. Στα προσωπικά, μια κουβέντα ξεκαθαρίζει πολλά.

Δίδυμοι

Η ενέργεια σου είναι ανεβασμένη, αλλά στάσου λίγο γιατί όλα γίνονται με ρυθμούς χελώνας γύρω σου. Μη βιαστείς να πιέσεις καταστάσεις. Στις σχέσεις σου, ένα άτομο ζητά ξεκάθαρη θέση από εσένα. Δώστην, αλλά χωρίς υπερβολές.

Καρκίνος

Σήμερα θες ζεστασιά και σταθερότητα, όμως κάτι στη δουλειά μπορεί να σε αγχώσει. Μη βιαστείς να το πάρεις προσωπικά. Στα αισθηματικά, ένα μικρό άνοιγμα από την άλλη πλευρά σε κάνει να χαμογελάσεις πιο πολύ απ’ όσο παραδέχεσαι. Κράτα ισορροπίες.

Λέων

Μπαίνεις δυναμικά, αλλά μετά από λίγο νιώθεις να στραβώνει το πρόγραμμα. Μην τα παρατήσεις, απλώς κάνε ένα μικρό restart. Στα οικονομικά, μια ιδέα που έχεις αξίζει να τη δουλέψεις. Στην προσωπική σου ζωή, έρχεται μια πιο ζεστή συζήτηση.

Παρθένος

Σήμερα θέλεις να τα βάλεις όλα σε τάξη, όμως η πραγματικότητα δε συνεργάζεται απόλυτα. Μην το δεις σαν καταστροφή∙ χαλάρωσε λίγο. Στον επαγγελματικό χώρο, κάτι καλό ακούς αλλά δεν είναι ώρα για υπερενθουσιασμό. Στα αισθηματικά, άκου πριν απαντήσεις.

Ζυγός

Η μέρα σε βρίσκει πιο συναισθηματική απ’ όσο θα ήθελες. Μην το πιέσεις, άφησέ το να βγει. Στη δουλειά, κάποιος ζητά τη βοήθειά σου, αλλά μην φορτωθείς περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Στα προσωπικά, μια μικρή κίνηση από εσένα αλλάζει το κλίμα όμορφα.

Σκορπιός

Κάτι σε τσιγκλάει σήμερα και θες να βρεις απαντήσεις. Μην το ψάχνεις υπερβολικά. Στα οικονομικά, ένα μικρό θέμα θέλει προσοχή. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο σε διαβάζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις και αυτό μπορεί να σε ξαφνιάσει.

Τοξότης

Είσαι έτοιμη να κάνεις τα πάντα με μια ανάσα, αλλά η μέρα σε προσγειώνει λίγο πιο ήρεμα. Στα επαγγελματικά, μια καθυστέρηση δεν είναι κακό σημάδι. Στην προσωπική σου ζωή, δώσε χώρο σε μια κουβέντα που αποφεύγεις και θα δεις να ξεμπλοκάρει.

Αιγόκερως

Έχεις εύνοια σήμερα, αλλά πρέπει να την αξιοποιήσεις σωστά. Μην αναλάβεις περισσότερα από αυτά που προλαβαίνεις. Στα οικονομικά, κάτι φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Στα αισθηματικά, δείξε λίγο παραπάνω συναίσθημα και θα εκπλαγείς με την ανταπόκριση.

Υδροχόος

Η μέρα κουβαλά ένα ανακάτεμα σκέψεων. Προσπάθησε να μη βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Στον επαγγελματικό χώρο, μια συζήτηση μπαίνει σε πιο σοβαρή βάση. Στα προσωπικά, μια μικρή αλήθεια που λες δημιουργεί μεγαλύτερη οικειότητα.

Ιχθύες

Είσαι ευαίσθητη, αλλά σήμερα πρέπει να δουλέψεις λίγο τη λογική σου. Μην αφήσεις τα συναισθήματα να σε παρασύρουν σε παρεξηγήσεις. Στα οικονομικά, μικρές κινήσεις φέρνουν σταθερότητα. Στα αισθηματικά, κάτι τρυφερό σε περιμένει, αρκεί να το δεις.

Καμία μέρα δεν πάει χαμένη όταν την αντιμετωπίζεις με καθαρό μυαλό και λίγο θάρρος.