Τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη! Μια μέρα που ζητάει λίγο παραπάνω προσοχή στις λεπτομέρειες και λιγότερη βιασύνη. Οι καταστάσεις ξεκαθαρίζουν, αρκεί να μην πιέζεις απαντήσεις πριν την ώρα τους και να ακούς το ένστικτό σου, ακόμα κι αν κάνει ενοχλητικά σωστά σχόλια.

Κριός

Η διάθεσή σου ανεβαίνει, αλλά καλό είναι να μην τάζεις περισσότερα απ’ όσα μπορείς να κρατήσεις. Στη δουλειά προκύπτει μια συζήτηση που θέλει ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Στα προσωπικά, ένα μήνυμα ή μια κίνηση σε βγάζει από τη ρουτίνα. Μην κάνεις την ανεξάρτητη, όταν θες ξεκάθαρα αγκαλιά.

Ταύρος

Η μέρα σε πιέζει να πάρεις θέση και ναι, δεν μπορείς να το αναβάλεις άλλο. Οικονομικά και πρακτικά θέματα ζητούν τάξη, όχι άγχος. Στις σχέσεις, μίλα καθαρά χωρίς υπεκφυγές. Η σταθερότητα δεν σημαίνει σιωπή.

Δίδυμοι

Είσαι σε φάση που σκέφτεσαι πολλά και λες τα μισά. Σήμερα χρειάζεται να ευθυγραμμίσεις λόγια και πράξεις, αλλιώς θα μπερδέψεις κόσμο. Μια επαγγελματική ιδέα αξίζει δεύτερη ματιά. Στα ερωτικά, λιγότερη ειρωνεία και περισσότερη ειλικρίνεια.

Καρκίνος

Η συναισθηματική σου κεραία πιάνει τα πάντα, ακόμα κι όσα δεν λέγονται. Πρόσεξε μόνο να μη φορτωθείς ευθύνες που δεν σου ανήκουν. Στη δουλειά, κράτα αποστάσεις από δράματα τρίτων. Το βράδυ ευνοεί μια ήρεμη, ουσιαστική κουβέντα.

Λέων

Θες να ξεχωρίσεις και σήμερα έχεις τα φόντα, αρκεί να μην το παρακάνεις. Μια συνεργασία δοκιμάζεται και χρειάζεται σωστό χειρισμό. Στα προσωπικά, κάποιος περιμένει μια πιο ξεκάθαρη στάση από εσένα. Η αυτοπεποίθηση φαίνεται καλύτερα όταν δεν φωνάζει.

Παρθένος

Η μέρα σε βάζει σε mode οργάνωσης και αυτό σου πάει πολύ. Λεπτομέρειες που άλλοι αγνοούν, εσύ τις πιάνεις στον αέρα. Πρόσεξε μόνο μην γίνεις υπερβολικά αυστηρή με τους γύρω σου. Στα αισθηματικά, χαλάρωσε λίγο τον έλεγχο.

Ζυγός

Καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα σε αυτά που θες και σε αυτά που πρέπει. Μια απόφαση σε προσωπικό θέμα δεν παίρνεται με τη λογική μόνο. Στη δουλειά, πρόσεξε τις συμφωνίες και διάβασε τα ψιλά γράμματα. Η ευγένεια δεν σημαίνει να λες πάντα ναι.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου σήμερα είναι σχεδόν ενοχλητικά ακριβής. Μην την αγνοήσεις, ειδικά σε θέματα εμπιστοσύνης. Στη δουλειά, κράτα χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Στα προσωπικά, κάτι αλλάζει, ακόμα κι αν δεν έχει ειπωθεί ξεκάθαρα.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία συγκρούεται λίγο με υποχρεώσεις. Η μέρα θέλει πρόγραμμα, όχι παρορμητισμούς. Μια συζήτηση με φίλο ή συνεργάτη σε προσγειώνει ευχάριστα. Στον έρωτα, λιγότερα μεγάλα λόγια και περισσότερη παρουσία.

Αιγόκερως

Είσαι συγκεντρωμένη και αυτό φαίνεται. Η δουλειά κυλάει καλύτερα απ’ όσο περίμενες, αρκεί να μην τα κάνεις όλα μόνη σου. Στα προσωπικά, άφησε λίγο χώρο στο συναίσθημα, δεν χαλάει το κύρος σου. Μερικές φορές το μαλακό είναι πιο δυνατό.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει απρόσμενες σκέψεις και συζητήσεις που σε βάζουν σε νέο mood. Κάτι αλλάζει στον τρόπο που βλέπεις μια σχέση ή μια συνεργασία. Μην απορρίπτεις ιδέες επειδή δεν είναι συμβατικές. Το διαφορετικό σήμερα έχει λόγο ύπαρξης.

Ιχθύες

Είσαι πιο ευαίσθητη απ’ ό,τι συνήθως και καλό είναι να το σεβαστείς. Απόφυγε ανθρώπους και καταστάσεις που σε στραγγίζουν. Δημιουργικά θέματα ευνοούνται, αρκεί να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Στον έρωτα, άκου τι νιώθεις, όχι τι φοβάσαι.

Κράτα στο μυαλό σου ότι οι μικρές, συνειδητές κινήσεις σήμερα έχουν μεγαλύτερη δύναμη απ’ ό,τι δείχνουν με την πρώτη ματιά.