Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη. Η μέρα έχει πιο έντονη κινητικότητα και σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει, έστω και διακριτικά. Είναι από εκείνες τις μέρες που οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αν κινηθείς με καθαρό μυαλό και όχι με εγωισμό, μπορείς να κερδίσεις πολλά.

Κριός

Σήμερα θέλεις να προχωρήσεις μπροστά χωρίς να κοιτάς πίσω. Στη δουλειά όμως χρειάζεται να διορθώσεις κάτι που άφησες μισό. Στα προσωπικά, μια συζήτηση σε φέρνει πιο κοντά σε μια αλήθεια που απέφευγες. Μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να επανεξετάσεις μια οικονομική ή επαγγελματική απόφαση. Μην επιμένεις σε κάτι μόνο και μόνο επειδή το ξεκίνησες. Στα αισθηματικά, κάποιος περιμένει πιο ξεκάθαρη στάση από εσένα. Η σταθερότητα σου είναι δύναμη όταν δεν γίνεται πείσμα.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σήμερα είναι το κλειδί, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τόνο. Στη δουλειά προκύπτει μια νέα πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα. Στα προσωπικά, μην παίζεις με τις λέξεις. Πες αυτό που πραγματικά νιώθεις.

Καρκίνος

Σήμερα έχεις ανάγκη από συναισθηματική ασφάλεια. Αν δεν τη βρίσκεις, μίλα για αυτό αντί να κλείνεσαι. Στη δουλειά μπορεί να χρειαστεί να στηρίξεις μια απόφαση που δεν σε ενθουσιάζει. Το βράδυ φρόντισε να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σε ηρεμούν.

Λέων

Η αυτοπεποίθηση σου είναι εμφανής, αλλά μην την χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις ανασφάλειες. Στον επαγγελματικό χώρο κάποιος σε παρατηρεί και αξιολογεί τη στάση σου. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα σε δικαιώσει. Απόφυγε θεατρικές αντιδράσεις.

Παρθένος

Η πρακτικότητα σου σε σώζει από λάθη. Σήμερα μπορεί να κληθείς να οργανώσεις κάτι που οι άλλοι άφησαν στην τύχη του. Στα προσωπικά, προσπάθησε να μην υπεραναλύεις μια κουβέντα. Μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο απλά.

Ζυγός

Οι σχέσεις δοκιμάζονται σε μικρά αλλά ουσιαστικά σημεία. Μην φοβηθείς να βάλεις όρια. Στη δουλειά χρειάζεται να πάρεις καθαρή θέση. Το βράδυ ευνοεί μια πιο ρομαντική ή ήρεμη διάθεση.

Σκορπιός

Η διαίσθηση σου σε προειδοποιεί για κάτι που δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Στα οικονομικά κράτα επιφυλακτική στάση. Στα προσωπικά, μια αποκάλυψη μπορεί να σε ταράξει αλλά και να σε απελευθερώσει. Μην αγνοήσεις τα σημάδια.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία σε κάνει ανυπόμονη. Στη δουλειά όμως απαιτείται συνέπεια. Στα αισθηματικά, μια νέα προοπτική ανοίγεται αλλά χρειάζεται χρόνο. Μην τα θέλεις όλα εδώ και τώρα.

Αιγόκερως

Σήμερα επικεντρώνεσαι σε στόχους και πρακτικά ζητήματα. Μην αφήσεις όμως τα συναισθήματα στην άκρη. Κάποιος χρειάζεται περισσότερη παρουσία από εσένα. Η ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή είναι το ζητούμενο.

Υδροχόος

Οι ιδέες σου είναι μπροστά από την εποχή τους, αλλά χρειάζονται σωστή παρουσίαση. Στη δουλειά δώσε έμφαση στη συνεργασία. Στα προσωπικά, εξήγησε καθαρά τι θέλεις. Μην θεωρείς ότι οι άλλοι καταλαβαίνουν χωρίς λόγια.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου σήμερα είναι έντονη και μπορεί να σε παρασύρει. Στη δουλειά κράτα επαγγελματική στάση και απόσταση. Στα αισθηματικά, μην κάνεις σενάρια χωρίς αποδείξεις. Η ηρεμία σου είναι προτεραιότητα.

Η μέρα σου θυμίζει ότι οι σωστές κινήσεις γίνονται με καθαρό μυαλό και ήρεμη καρδιά.