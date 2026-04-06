Τα ζώδια για σήμερα Μ. Δευτέρα. Η μέρα έχει μια περίεργη ένταση, σαν να σε σπρώχνει να πάρεις αποφάσεις που ίσως καθυστερούσες. Τα συναισθήματα βγαίνουν πιο εύκολα στην επιφάνεια, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αντίθετα, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου πράγματα που σε βαραίνουν. Δώσε λίγο χώρο στον εαυτό σου και μην πιέζεις καταστάσεις.

Κριός

Σήμερα έχεις μια εσωτερική ανησυχία που δύσκολα αγνοείται. Μπορεί να προκύψουν μικρές εντάσεις, κυρίως σε προσωπικές σχέσεις, αν δεν προσέξεις τον τρόπο που εκφράζεσαι. Παράλληλα, είναι καλή στιγμή να πεις αυτό που νιώθεις χωρίς περιστροφές. Αρκεί να το κάνεις με λίγη περισσότερη ευαισθησία.

Ταύρος

Η μέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης, κυρίως γύρω από πρακτικά ζητήματα. Νιώθεις την ανάγκη να οργανωθείς και να βάλεις μια τάξη σε εκκρεμότητες. Στα προσωπικά, κράτα χαμηλούς τόνους γιατί κάποιος μπορεί να σε παρεξηγήσει. Μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά.

Δίδυμοι

Έχεις διάθεση για επικοινωνία, αλλά πρόσεξε γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος με σένα. Μπορεί να υπάρξουν μικρές παρεξηγήσεις, ειδικά αν βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Από την άλλη, κάτι ευχάριστο μπορεί να προκύψει ξαφνικά. Άφησε λίγο χώρο στο απρόβλεπτο.

Καρκίνος

Σήμερα είσαι πιο ευαίσθητη από το συνηθισμένο και αυτό φαίνεται. Κάποια θέματα από το παρελθόν μπορεί να σε επηρεάσουν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες. Ωστόσο, είναι ευκαιρία να τα δεις πιο καθαρά και να τα αφήσεις πίσω. Μην κλείνεσαι, μίλα.

Λέων

Η ενέργειά σου είναι έντονη, αλλά ίσως λίγο ασυντόνιστη. Θέλεις να κάνεις πολλά, όμως χρειάζεται να βάλεις προτεραιότητες. Στα συναισθηματικά, υπάρχει μια μικρή ένταση ή μια αμφιβολία που σε απασχολεί. Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις.

Παρθένος

Η μέρα σε βρίσκει πιο πρακτική και συγκεντρωμένη, κάτι που σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες. Ωστόσο, πρόσεξε την υπερανάλυση, γιατί μπορεί να σε κουράσει ψυχικά. Στις σχέσεις, μια κουβέντα ξεκαθαρίζει πράγματα. Αρκεί να την κάνεις χωρίς φόβο.

Ζυγός

Έχεις ανάγκη από ισορροπία, αλλά σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο να τη βρεις. Κάποια μικρά γεγονότα σε αποσυντονίζουν. Παρόλα αυτά, αν κρατήσεις ψυχραιμία, θα δεις ότι όλα είναι διαχειρίσιμα. Μην αφήνεις τη διάθεσή σου να εξαρτάται από τους άλλους.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι πολύ δυνατή σήμερα και καλό είναι να την εμπιστευτείς. Μπορεί να καταλάβεις πράγματα χωρίς να σου τα πουν ξεκάθαρα. Στα προσωπικά, κράτα μια στάση παρατήρησης πριν αντιδράσεις. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψεις όλα σου τα χαρτιά.

Τοξότης

Η μέρα σου φέρνει μια διάθεση για αλλαγή, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο προς τα πού. Νιώθεις ότι κάτι σε περιορίζει και θέλεις να ξεφύγεις. Ωστόσο, καλό είναι να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Δώσε χρόνο να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Αιγόκερως

Σήμερα καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπικές ανάγκες. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορείς να το διαχειριστείς αν δεν πιεστείς υπερβολικά. Στα συναισθηματικά, κάποια πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Άκου και τη δική σου πλευρά.

Υδροχόος

Η σκέψη σου τρέχει γρήγορα και έχεις πολλές ιδέες, αλλά χρειάζεται να τις φιλτράρεις. Κάποια συζήτηση μπορεί να σε βάλει σε προβληματισμό. Μην απορρίπτεις εύκολα αυτό που ακούς. Ίσως έχει κάτι να σου δώσει.

Ιχθύες

Η μέρα σε επηρεάζει συναισθηματικά, αλλά και δημιουργικά. Μπορείς να εκφραστείς πιο εύκολα, αρκεί να μην χαθείς στις σκέψεις σου. Στα προσωπικά, υπάρχει μια ευκαιρία για ουσιαστική σύνδεση. Δείξε αυτό που πραγματικά νιώθεις.

Μερικές μέρες δεν θέλουν απαντήσεις, θέλουν απλώς να τις ζήσεις λίγο πιο συνειδητά.