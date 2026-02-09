Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλή εβδομάδα! Η μέρα θέλει λίγο περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες και λιγότερη βιασύνη. Οι σκέψεις τρέχουν, όμως δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε όλα σήμερα. Κράτα ό,τι σε βαραίνει για αύριο.

Κριός

Η ενέργειά σου είναι ανεβασμένη αλλά υπάρχει μια εσωτερική ανυπομονησία. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν είναι έτοιμες να εξελιχθούν. Ένα επαγγελματικό θέμα θέλει πιο ήπια προσέγγιση.

Ταύρος

Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα. Κάποιος γύρω σου ίσως δοκιμάζει τα όριά σου, χωρίς κακή πρόθεση. Μείνε ψύχραιμη και κράτα τη δική σου γραμμή.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί, αρκεί να μην μιλάς πριν σκεφτείς. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει κάτι που δεν είχες υπολογίσει. Άκου περισσότερο και απάντησε λιγότερο.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου αλλάζει εύκολα μέσα στη μέρα. Μην πάρεις προσωπικά λόγια που λέγονται βιαστικά. Στο τέλος της ημέρας θα νιώσεις πιο ασφαλής με τον εαυτό σου.

Λέων

Θέλεις αναγνώριση αλλά σήμερα δεν έρχεται με τον τρόπο που περιμένεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Κάνε το σωστό χωρίς να περιμένεις χειροκρότημα.

Παρθένος

Η οργάνωση σε σώζει από περιττό άγχος. Μην αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Ένα μικρό διάλειμμα θα σου ξεκαθαρίσει το μυαλό.

Ζυγός

Καλείσαι να πάρεις θέση, ακόμα κι αν δεν σου αρέσουν οι εντάσεις. Η ουδετερότητα σήμερα δεν σε ωφελεί. Εμπιστεύσου την κρίση σου.

Σκορπιός

Κάτι σε απασχολεί έντονα αλλά δεν το εκφράζεις. Η εσωτερική πίεση δεν βοηθά. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι.

Τοξότης

Η μέρα έχει μικρές ανατροπές που σε βγάζουν από το πρόγραμμα. Αν το δεις χαλαρά, θα κερδίσεις εμπειρία. Μην επιμένεις στο πλάνο με κάθε κόστος.

Αιγόκερως

Οι ευθύνες είναι πολλές αλλά εσύ αντέχεις. Πρόσεξε μόνο να μη γίνεις αυστηρή με τους γύρω σου. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο ρυθμό.

Υδροχόος

Έχεις έμπνευση αλλά δυσκολεύεσαι να τη μετατρέψεις σε πράξη. Μην απογοητεύεσαι. Κάθε ιδέα θέλει τον χρόνο της.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σήμερα αξίζει να την ακούσεις. Μην αγνοείς μικρά σημάδια. Κάτι αλλάζει σιγά σιγά υπέρ σου.

Μερικές φορές, η ηρεμία είναι πιο παραγωγική από τη δράση.