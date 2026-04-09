Τα ζώδια για σήμερα Μ. Πέμπτη. Η ενέργεια της ημέρας έχει μια πιο εσωτερική χροιά, σαν να σε σπρώχνει να δεις πίσω από τα προφανή. Δεν είναι όλα για δράση σήμερα, κάποια είναι για κατανόηση. Κράτα λίγο χώρο για σκέψη πριν αντιδράσεις.

Κριός

Σήμερα ίσως νιώσεις ότι κάτι σε κρατά πίσω, χωρίς να καταλαβαίνεις ακριβώς τι. Μην πιεστείς να πάρεις άμεσες αποφάσεις. Ένα παρασκήνιο μπορεί να αποκαλυφθεί σταδιακά. Άκου περισσότερο τη διαίσθησή σου.

Ταύρος

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε φίλους ή άτομα που μοιράζονται κοινές ιδέες μαζί σου. Κάποια συζήτηση θα σε βάλει σε σκέψεις για το μέλλον. Πρόσεξε μόνο μην επηρεαστείς υπερβολικά από γνώμες τρίτων. Κράτα τη δική σου σταθερή βάση.

Δίδυμοι

Τα επαγγελματικά σε απασχολούν έντονα και ίσως υπάρξει μια μικρή πίεση. Έχεις την ευκαιρία να δείξεις τι αξίζεις, αλλά χρειάζεται συγκέντρωση. Μην αφήνεις περισπασμούς να σε απομακρύνουν από τον στόχο σου. Κάποιος σε παρατηρεί πιο προσεκτικά απ’ όσο νομίζεις.

Καρκίνος

Η ανάγκη σου για αλλαγή είναι έντονη και θέλεις να ξεφύγεις από τα ίδια. Μια ιδέα για ταξίδι ή κάτι νέο σε ανανεώνει ψυχολογικά. Μην φοβηθείς να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Στα συναισθηματικά, βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Λέων

Σήμερα έχεις μια πιο έντονη συναισθηματική φόρτιση και ίσως σε επηρεάσουν πράγματα που συνήθως προσπερνάς. Ένα θέμα εμπιστοσύνης έρχεται στην επιφάνεια. Μην αντιδράσεις παρορμητικά. Δώσε χρόνο για να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει.

Παρθένος

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και σε καλούν να πάρεις θέση. Κάτι που απέφευγες τώρα ζητά ξεκάθαρη στάση. Η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη, αλλά χωρίς σκληρότητα. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ένταση που τελικά θα φέρει ξεκαθάρισμα.

Ζυγός

Η καθημερινότητα σήμερα θέλει καλύτερη οργάνωση γιατί εύκολα μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πρόσεξε την ενέργειά σου και μην εξαντλείσαι άσκοπα. Ένα πρακτικό θέμα βρίσκει λύση πιο εύκολα απ’ όσο περίμενες.

Σκορπιός

Η διάθεσή σου έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια έντονη δημιουργικότητα. Κάτι σε εμπνέει και σου δίνει κίνητρο. Στα ερωτικά, υπάρχει πάθος αλλά και μια μικρή αβεβαιότητα. Μην πιέζεις καταστάσεις να εξελιχθούν πιο γρήγορα.

Τοξότης

Το σπίτι και οι προσωπικοί σου χώροι σε απασχολούν περισσότερο σήμερα. Ίσως θελήσεις να απομονωθείς λίγο για να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Ένα οικογενειακό θέμα χρειάζεται προσοχή. Μην αγνοείς τα μικρά σημάδια.

Αιγόκερως

Η επικοινωνία είναι έντονη, αλλά χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες. Κάτι μπορεί να ειπωθεί διαφορετικά απ’ ό,τι εννοείται. Έχεις πολλές σκέψεις και θέλεις να τις μοιραστείς. Φρόντισε να είσαι σαφής για να αποφύγεις παρεξηγήσεις.

Υδροχόος

Τα οικονομικά σου σε απασχολούν περισσότερο σήμερα και σε βάζουν σε διαδικασία αναθεώρησης. Μην πάρεις ρίσκα χωρίς να το έχεις σκεφτεί καλά. Υπάρχει δυνατότητα για σταθεροποίηση, αλλά θέλει υπομονή. Μια μικρή ευκαιρία μπορεί να προκύψει.

Ιχθύες

Η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο και νιώθεις πιο εκτεθειμένη. Έχεις έντονη διαίσθηση και καταλαβαίνεις πολλά χωρίς να σου τα λένε. Πρόσεξε μόνο την ευαισθησία σου. Μπορείς να βάλεις τα όριά σου χωρίς ενοχές.

Σήμερα δεν χρειάζεται να πιέσεις τις καταστάσεις, μερικές απαντήσεις έρχονται όταν απλώς αφήνεσαι να τις δεις.