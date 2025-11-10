Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα! Σήμερα, η μέρα φέρνει μια αίσθηση αλλαγής και ανανέωσης. Οι ενέργειες του φθινοπώρου σε κάνουν πιο στοχαστική, αλλά και έτοιμη να πάρεις αποφάσεις για τα θέλω σου. Άκου τη διαίσθησή σου — έχει πολλά να σου αποκαλύψει σήμερα.

Κριός

Η ενέργειά σου είναι στα ύψη και θέλεις να πάρεις πρωτοβουλίες. Στη δουλειά μπορεί να εμφανιστεί μια ευκαιρία που αξίζει να εξετάσεις σοβαρά. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δείξε εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα βγεις κερδισμένη.

Ταύρος

Σήμερα είναι μέρα για εσωτερική ηρεμία και απλότητα. Μην πιέζεις καταστάσεις, άφησέ τες να εξελιχθούν φυσικά. Ένα οικονομικό ζήτημα μπορεί να σε αγχώνει, αλλά θα βρεθεί λύση. Προτίμησε ήρεμες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Δίδυμοι

Η κοινωνική σου διάθεση σε κάνει να λάμπεις. Θα λάβεις ειδήσεις ή προτάσεις που μπορεί να αλλάξουν τα σχέδιά σου. Μη φοβηθείς να ρισκάρεις λίγο στα επαγγελματικά. Κάποια φιλική σχέση μπορεί να σε εκπλήξει θετικά.

Καρκίνος

Τα συναισθήματά σου είναι έντονα σήμερα, και έχεις ανάγκη από φροντίδα. Κάποιο πρόσωπο θα σου δείξει ενδιαφέρον με έναν τρόπο που δεν περιμένεις. Απόφυγε τη γκρίνια και δες τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Η διαίσθησή σου είναι οδηγός.

Λέων

Η μέρα απαιτεί αυτοέλεγχο και υπομονή. Στη δουλειά μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, αλλά η γοητεία σου θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη. Στα αισθηματικά, η σχέση σου χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο και κατανόηση. Απόφυγε τα δράματα, λάμψε με αξιοπρέπεια.

Παρθένος

Οι λεπτομέρειες σήμερα κάνουν τη διαφορά, ειδικά στη δουλειά. Κάποια καθυστέρηση ίσως σε εκνευρίσει, αλλά σύντομα θα δεις γιατί έγινε. Στα προσωπικά, μια συζήτηση θα σε φέρει πιο κοντά με το ταίρι σου. Βάλε πρόγραμμα, αλλά με ευελιξία.

Ζυγός

Η διάθεσή σου είναι ρομαντική και κοινωνική. Μπορεί να γνωρίσεις νέο άτομο ή να ξαναδείς κάποιον από το παρελθόν. Στη δουλειά, η διπλωματία σου κάνει θαύματα. Απόλαυσε τη μέρα, χωρίς να σκέφτεσαι τα «πρέπει».

Σκορπιός

Η μέρα σε προκαλεί να πάρεις αποφάσεις για θέματα που απέφευγες. Ένα ένστικτο σε οδηγεί σωστά, άκουσέ το. Μπορεί να προκύψει οικονομική ευκαιρία ή κάτι που σε κινητοποιεί επαγγελματικά. Στα ερωτικά, η ένταση αυξάνεται — με πάθος ή με ζήλια!

Τοξότης

Η ενέργειά σου είναι ανεβασμένη και η αισιοδοξία σου μολυσματική. Σήμερα είναι κατάλληλη μέρα για νέες ιδέες και επαφές. Στα αισθηματικά, δείξε αυθορμητισμό και θα κερδίσεις. Ένα ταξίδι ή μικρή απόδραση θα σου έκανε καλό.

Αιγόκερως

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε στόχους που έχεις καιρό στο μυαλό σου. Είσαι οργανωμένη και αποφασιστική. Κάποιο πρόσωπο θα αναγνωρίσει την προσπάθειά σου. Φρόντισε να μην ξεχνάς και τον εαυτό σου μέσα στην πορεία της επιτυχίας.

Υδροχόος

Οι ιδέες σου σήμερα εμπνέουν τους γύρω σου. Μπορεί να μπεις σε μια νέα συνεργασία ή να σκεφτείς αλλαγή πορείας. Στα ερωτικά, είσαι πιο ανοιχτή συναισθηματικά και αυτό σε κάνει ακαταμάχητη. Μην κρατάς μέσα σου όσα θες να πεις.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου σε κάνει πιο δεκτική στα συναισθήματα των άλλων. Μην επηρεάζεσαι από μικρές εντάσεις. Κάποιο νέο σε κάνει να αναθεωρήσεις σχέδια. Κλείσε τη μέρα με μουσική, χαλάρωση και μια όμορφη σκέψη για το αύριο.

Η μέρα σήμερα ζητά ισορροπία ανάμεσα στην πράξη και το συναίσθημα. Άκου την καρδιά σου, αλλά βάδισε με λογική.