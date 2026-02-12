Τα ζώδια για σήμερα Τσικνο-Πέμπτη! Η μέρα έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα και σου ζητά να κατέβεις λίγο στη γη. Συναισθήματα υπάρχουν, όμως σήμερα μετράνε οι πράξεις. Ό,τι κάνεις με συνέπεια, αρχίζει να αποδίδει.

Κριός

Η ενέργειά σου είναι σταθερή και αυτό σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες. Μην παρασύρεσαι από βιασύνη τρίτων. Δούλεψε με τον δικό σου ρυθμό.

Ταύρος

Σήμερα νιώθεις πιο σίγουρη για τις επιλογές σου. Κάτι που σε άγχωνε οικονομικά ή πρακτικά μπαίνει σε τάξη. Η υπομονή σου ανταμείβεται.

Δίδυμοι

Η σκέψη σου είναι καθαρή και μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Μην αφήσεις εξωτερικούς περισπασμούς να σε αποσυντονίσουν. Η συγκέντρωση είναι το κλειδί.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και φροντίδα. Σήμερα καλό είναι να προστατεύσεις τον χώρο και τον χρόνο σου. Όχι σε όλα και σε όλους.

Λέων

Η δουλειά σου φαίνεται και αυτό σε ανεβάζει. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις απόλυτη. Η συνεργασία φέρνει καλύτερα αποτελέσματα.

Παρθένος

Η μέρα σε ευνοεί σε πρακτικά θέματα και οργάνωση. Μπορείς να βάλεις πρόγραμμα και να το τηρήσεις. Μην αναλύεις τα πάντα συναισθηματικά.

Ζυγός

Σήμερα χρειάζεται να πάρεις μια καθαρή θέση. Οι μισές λύσεις δεν σε καλύπτουν πια. Εμπιστεύσου την ωριμότητά σου.

Σκορπιός

Η ένταση μειώνεται και αυτό σε βοηθά να δεις πιο καθαρά. Ένα θέμα σχέσης μπορεί να σταθεροποιηθεί. Μίλα χωρίς παιχνίδια.

Τοξότης

Η μέρα θέλει πρόγραμμα, κάτι που δεν αγαπάς ιδιαίτερα. Αν όμως το ακολουθήσεις, θα σε ξεκουράσει. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μαζί.

Αιγόκερως

Νιώθεις πιο δυνατή και αποφασιστική. Κάτι που χτίζεις καιρό δείχνει σημάδια προόδου. Συνέχισε χωρίς να αμφιβάλλεις.

Υδροχόος

Η πρακτική πλευρά σου βγαίνει μπροστά και σε εκπλήσσει ευχάριστα. Μπορείς να βρεις λύσεις εκεί που άλλοι μπερδεύονται. Μην αγνοείς τη λογική σου.

Ιχθύες

Η μέρα σου ζητά να γειωθείς λίγο περισσότερο. Φρόντισε το σώμα και τον χώρο σου. Η ηρεμία ξεκινά από τα απλά.

Όταν οι πράξεις συμβαδίζουν με τις προθέσεις, όλα γίνονται πιο σταθερά.