Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα! Η ενέργεια της ημέρας φέρνει μικρές αποκαλύψεις και εσωτερικά ξεκαθαρίσματα. Δεν είναι από εκείνες τις μέρες που φωνάζουν, αλλά από αυτές που ψιθυρίζουν αλήθειες. Άκου τη διαίσθησή σου και μην προσπερνάς ό,τι σου φαίνεται «ασήμαντο».

Κριός

Σήμερα νιώθεις ότι κάτι μέσα σου θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια κουβέντα που θα σε βάλει σε σκέψεις, όχι απαραίτητα αρνητικές αλλά ουσιαστικές. Στα προσωπικά, πρόσεξε τον τόνο σου γιατί έχεις την τάση να λες τα πράγματα πιο απότομα απ’ όσο χρειάζεται. Δώσε χώρο και χρόνο πριν πάρεις αποφάσεις.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να οργανωθείς καλύτερα και να βάλεις όρια. Κάποια οικονομικά ζητήματα ζητούν προσοχή και όχι βιαστικές κινήσεις. Στα αισθηματικά, μια μικρή ανασφάλεια μπορεί να σε κάνει πιο κλειστή απ’ ό,τι συνήθως. Μίλα ξεκάθαρα και μην κρατάς πράγματα μέσα σου.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αρκεί να μην παρασυρθείς σε υπερβολές. Κάποια νέα ή μήνυμα μπορεί να σε ενθουσιάσει αλλά χρειάζεται διασταύρωση. Στα προσωπικά, ένα φλερτ ή μια συζήτηση φέρνει ανανέωση στη διάθεσή σου. Μην υπόσχεσαι όμως περισσότερα απ’ όσα μπορείς να στηρίξεις.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου είναι πιο ευαίσθητη από το συνηθισμένο και αυτό δεν είναι κακό. Στη δουλειά καλείσαι να κρατήσεις ισορροπίες χωρίς να φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Στα συναισθηματικά, αναζητάς ασφάλεια και σταθερότητα. Μην φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που χρειάζεσαι.

Λέων

Σήμερα θέλεις να ξεχωρίσεις και να ακουστείς, αλλά ίσως χρειαστεί να περιμένεις τη σωστή στιγμή. Ένα δημιουργικό σχέδιο αρχίζει να παίρνει μορφή. Στα ερωτικά, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις. Κράτα χαμηλούς τόνους και άσε τις πράξεις να μιλήσουν.

Παρθένος

Η πρακτική σου σκέψη σε σώζει από λάθη, ειδικά σε θέματα δουλειάς. Ωστόσο μην γίνεσαι υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό σου. Στα προσωπικά, κάτι μικρό μπορεί να σε ενοχλήσει περισσότερο απ’ όσο αξίζει. Δες τη μεγάλη εικόνα πριν αντιδράσεις.

Ζυγός

Η μέρα σε φέρνει μπροστά σε μια επιλογή που αφορά σχέσεις ή συνεργασίες. Θέλεις ισορροπία αλλά καταλαβαίνεις πως δεν γίνεται πάντα να ικανοποιείς τους πάντες. Στα οικονομικά, απόφυγε περιττά έξοδα. Δώσε προτεραιότητα σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις σταθερή.

Σκορπιός

Έχεις έντονη διαίσθηση και σήμερα δύσκολα πέφτεις έξω. Κάτι που υποψιαζόσουν επιβεβαιώνεται. Στα επαγγελματικά, κινήσου στρατηγικά και μην αποκαλύπτεις όλα σου τα σχέδια. Στα αισθηματικά, η ένταση μπορεί να γίνει πάθος αν τη διαχειριστείς σωστά.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη και ίσως νιώσεις πίεση από υποχρεώσεις. Στη δουλειά προκύπτει μια ευκαιρία που θέλει γρήγορη σκέψη. Στα προσωπικά, μια νέα γνωριμία ή πρόταση σε βγάζει από τη ρουτίνα. Μην φοβηθείς να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

Αιγόκερως

Σήμερα εστιάζεις στους στόχους σου με σοβαρότητα και πειθαρχία. Κάποια καθυστέρηση δεν πρέπει να σε αποθαρρύνει. Στα ερωτικά, χρειάζεται περισσότερη τρυφερότητα και λιγότερος έλεγχος. Άφησε λίγο χώρο και στο συναίσθημα.

Υδροχόος

Η σκέψη σου είναι πρωτοποριακή και μπορεί να φέρει λύσεις εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδο. Μια συζήτηση με φίλη ή συνεργάτιδα σε εμπνέει. Στα αισθηματικά, έχεις ανάγκη από αυθεντικότητα. Μην συμβιβάζεσαι με κάτι που δεν σε εκφράζει.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι οδηγός σήμερα, ειδικά σε θέματα καρδιάς. Στη δουλειά, πρόσεξε την οργάνωση γιατί η αφηρημάδα καραδοκεί. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστεί ή να το σκεφτείς έντονα. Δες αν έχει πραγματικά θέση στο παρόν σου.

Η ημέρα σε καλεί να ακούσεις προσεκτικά όσα δεν λέγονται φωναχτά.