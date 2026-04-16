Τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη! Σήμερα η ενέργεια έχει μια περίεργη ένταση, σαν να σε σπρώχνει να πάρεις αποφάσεις που ίσως ανέβαλλες. Είναι από εκείνες τις μέρες που κάτι μέσα σου ξυπνάει και ζητά ξεκαθαρίσματα. Μην αγνοήσεις αυτό το ένστικτο.

Κριός

Σήμερα νιώθεις μια εσωτερική ανησυχία που δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Κάτι θέλεις να αλλάξεις και μάλλον ήρθε η στιγμή να το κάνεις πράξη. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα που χρειάζονταν. Στα προσωπικά, πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να δεις λίγο πιο βαθιά τα συναισθήματά σου. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο φαίνονται, ειδικά σε μια σχέση. Οικονομικά θέματα σε απασχολούν, αλλά έχεις την ικανότητα να τα διαχειριστείς ψύχραιμα. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου.

Δίδυμοι

Οι επικοινωνίες σήμερα έχουν ένταση αλλά και ουσία. Μπορεί να ειπωθούν πράγματα που σε ταράζουν, όμως θα σου ανοίξουν τα μάτια. Στη δουλειά, προκύπτει μια ευκαιρία μέσα από συζήτηση. Στα προσωπικά, χρειάζεται ειλικρίνεια, ακόμα κι αν δεν είναι εύκολη.

Καρκίνος

Σήμερα η διάθεσή σου ανεβοκατεβαίνει και αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις σου. Προσπάθησε να μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Στη δουλειά, υπάρχει πίεση αλλά και προοπτική. Φρόντισε λίγο παραπάνω τον εαυτό σου, το έχεις ανάγκη.

Λέων

Η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις, αρκεί να μην παρασυρθείς από εγωισμό. Στα επαγγελματικά, μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις. Στα προσωπικά, μια συζήτηση θα δείξει ποιος αξίζει πραγματικά να είναι δίπλα σου. Μην αγνοείς τα σημάδια.

Παρθένος

Σήμερα θέλεις να βάλεις τάξη σε όλα και όλους. Η ανάγκη σου για έλεγχο όμως μπορεί να κουράσει τους γύρω σου. Στη δουλειά, έχεις απόδοση και συγκέντρωση. Στα συναισθηματικά, χαλάρωσε λίγο και άσε τα πράγματα να εξελιχθούν.

Ζυγός

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και σε προβληματίζουν. Κάτι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία δοκιμάζεται. Άκου τη διαίσθησή σου πριν πεις το «ναι» σε κάτι.

Σκορπιός

Σήμερα έχεις έντονη διαίσθηση και καταλαβαίνεις περισσότερα απ’ όσα λέγονται. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά και να σε φορτίσει. Στη δουλειά, πρόσεξε λεπτομέρειες. Στα προσωπικά, απόφυγε παιχνίδια ελέγχου.

Τοξότης

Η διάθεσή σου ζητά αλλαγή και ίσως μια μικρή απόδραση, έστω και νοητική. Στη δουλειά, υπάρχει κινητικότητα και ευκαιρίες. Στα προσωπικά, μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει. Μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα.

Αιγόκερως

Σήμερα επικεντρώνεσαι σε πρακτικά ζητήματα και υποχρεώσεις. Η πίεση είναι αυξημένη, αλλά έχεις τον έλεγχο. Στα προσωπικά, κάποιος ζητά περισσότερη προσοχή από εσένα. Μην τον αγνοήσεις.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει ιδέες και νέες προοπτικές. Έχεις έμπνευση, αλλά χρειάζεται και οργάνωση για να την αξιοποιήσεις. Στις σχέσεις, κάτι αλλάζει και σε ξαφνιάζει. Δες το σαν ευκαιρία και όχι σαν απειλή.

Ιχθύες

Τα συναισθήματά σου είναι έντονα και σε οδηγούν. Προσοχή όμως στις αυταπάτες. Στη δουλειά, κράτα χαμηλούς τόνους. Στα προσωπικά, άκου τι πραγματικά νιώθεις και όχι τι θα ήθελες να ισχύει.

Κάποιες μέρες δεν είναι για να βρεις όλες τις απαντήσεις, αλλά για να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις.