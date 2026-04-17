Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η μέρα φέρνει μια περίεργη ισορροπία ανάμεσα σε όσα νιώθεις και όσα πρέπει να κάνεις. Υπάρχει μια εσωτερική ένταση, αλλά και μια ευκαιρία να βάλεις τα πράγματα σε τάξη, αρκεί να μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα.

Κριός

Σήμερα κάτι σε πιέζει να πάρεις αποφάσεις, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιασύνη. Στα επαγγελματικά, κράτα αποστάσεις από εντάσεις που δεν σε αφορούν άμεσα. Στα προσωπικά, ίσως χρειαστεί να πεις κάτι που αποφεύγεις. Άκου τη διαίσθησή σου, αλλά έλεγξε και τα δεδομένα.

Ταύρος

Η διάθεσή σου ανεβαίνει, αλλά δεν λείπουν μικρές εσωτερικές αμφιβολίες. Στη δουλειά, κάτι κινείται πιο αργά απ’ όσο θα ήθελες, όμως προχωρά. Στα συναισθηματικά, υπάρχει μια γλυκιά προσέγγιση, αρκεί να μη φοβηθείς να ανοιχτείς. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Στα προσωπικά, μην παίζεις με διπλά μηνύματα. Να είσαι ξεκάθαρη, ακόμα κι αν αυτό σε εκθέτει λίγο.

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που είχες αφήσει πίσω. Στη δουλειά, δείχνεις υπευθυνότητα και αυτό εκτιμάται. Στα συναισθηματικά, όμως, ίσως νιώσεις μια μικρή απόσταση. Μην το πάρεις προσωπικά, δώσε χρόνο.

Λέων

Έχεις ενέργεια και διάθεση να ξεχωρίσεις, αλλά πρόσεξε μην πιέσεις καταστάσεις. Στα επαγγελματικά, μια ευκαιρία θέλει στρατηγική και όχι ενθουσιασμό μόνο. Στα προσωπικά, υπάρχει ένταση αλλά και πάθος. Μην αφήσεις τον εγωισμό να χαλάσει κάτι όμορφο.

Παρθένος

Σήμερα σε απασχολούν περισσότερο θέματα σπιτιού ή οικογένειας. Στη δουλειά, κρατάς χαμηλό προφίλ, αλλά παρατηρείς τα πάντα. Στα προσωπικά, ίσως θελήσεις περισσότερη ασφάλεια. Μην πιέζεις καταστάσεις να σου δώσουν απαντήσεις άμεσα.

Ζυγός

Η μέρα φέρνει πολλές συζητήσεις και επαφές. Στα επαγγελματικά, μπορεί να προκύψει κάτι ενδιαφέρον μέσα από επικοινωνία. Στα προσωπικά, όμως, χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις πραγματικά. Μην λες “ναι” μόνο για να αποφύγεις εντάσεις.

Σκορπιός

Τα οικονομικά ή πρακτικά θέματα έρχονται στο προσκήνιο. Στη δουλειά, ίσως χρειαστεί να διαπραγματευτείς κάτι σημαντικό. Στα συναισθηματικά, υπάρχει έντονο συναίσθημα αλλά και κτητικότητα. Κράτα ισορροπίες για να μην χαλάσεις το κλίμα.

Τοξότης

Η μέρα σου δίνει ενέργεια, αλλά και μια τάση για παρορμητικές κινήσεις. Στη δουλειά, μπορείς να ξεχωρίσεις αν κινηθείς έξυπνα. Στα προσωπικά, κάτι σε ενθουσιάζει αλλά θέλει χρόνο για να σταθεροποιηθεί. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα.

Αιγόκερως

Σήμερα ίσως νιώσεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο και να σκεφτείς. Στη δουλειά, κινείσαι παρασκηνιακά και αυτό σε ωφελεί. Στα προσωπικά, μην κρατάς όλα μέσα σου. Μερικές φορές το να μιλήσεις ξεκαθαρίζει πολλά.

Υδροχόος

Οι φίλοι και οι συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Στη δουλειά, μια ομαδική προσπάθεια μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Στα προσωπικά, ίσως νιώσεις ότι θέλεις περισσότερη ελευθερία. Μην φοβηθείς να το εκφράσεις.

Ιχθύες

Η προσοχή σου στρέφεται στα επαγγελματικά και την εικόνα σου προς τα έξω. Στη δουλειά, έχεις την ευκαιρία να δείξεις τι αξίζεις. Στα προσωπικά, όμως, μην παραμελείς τις ανάγκες σου. Η ισορροπία είναι το ζητούμενο.

Σήμερα, πριν αντιδράσεις, πάρε μια ανάσα και δες τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα λόγια.