Τα ζώδια για σήμερα Καθαρά Δευτέρα! Μια μέρα που ζητά να την ακούσεις πριν την τρέξεις. Η μέρα έχει μια ήσυχη ένταση, σαν εκείνη που σε σπρώχνει να βάλεις τάξη χωρίς φωνές, με καθαρές σκέψεις και μικρές, ουσιαστικές κινήσεις.

Κριός

Σήμερα καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να απαντάς σε όλα άμεσα. Κάποια πράγματα ωριμάζουν καλύτερα όταν τους δώσεις λίγο χρόνο. Στη δουλειά κράτα χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Το βράδυ ευνοεί μια κουβέντα που σε γειώνει.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για ασφάλεια είναι έντονη, αλλά μην την μπερδέψεις με έλεγχο. Κάποιος κοντά σου δείχνει με πράξεις τι αξίζει. Οικονομικά σκέφτεσαι πιο πρακτικά και αυτό σε βοηθά. Η μέρα θέλει απλότητα.

Δίδυμοι

Έχεις πολλά στο μυαλό σου και κινδυνεύεις να σκορπιστείς. Διάλεξε μία προτεραιότητα και μείνε εκεί. Μια πληροφορία που μαθαίνεις αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση. Το ένστικτό σου σήμερα λέει αλήθεια.

Καρκίνος

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε όσα νιώθεις, είτε το θέλεις είτε όχι. Μην τα καταπιέσεις για να μη χαλάσεις ισορροπίες. Σχέσεις και οικογενειακά ζητούν ειλικρίνεια. Λίγη μοναχικότητα σε βοηθά να καθαρίσεις.

Λέων

Σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Η αξία σου φαίνεται χωρίς προσπάθεια. Μια συνεργασία θέλει ξεκάθαρους όρους. Κράτα ενέργεια για σένα και όχι για εντυπώσεις.

Παρθένος

Η οργάνωση σε σώζει, αρκεί να μην γίνεις αυστηρή με τον εαυτό σου. Κάτι που σε αγχώνει βρίσκει λύση αν το δεις ψύχραιμα. Στη δουλειά φαίνεται η συνέπειά σου. Το σώμα σου ζητά φροντίδα.

Ζυγός

Η μέρα σε καλεί να πάρεις θέση, έστω και ήπια. Δεν γίνεται να είσαι πάντα στη μέση. Στα συναισθηματικά ξεκαθαρίζεις τι δίνεις και τι παίρνεις. Μια μικρή χαρά σε ανεβάζει περισσότερο απ’ όσο περιμένεις.

Σκορπιός

Κάτι βαθύ σε απασχολεί και δεν φεύγει εύκολα από το μυαλό σου. Αντί να το πολεμάς, δες τι σου λέει. Σχέσεις που αξίζουν αντέχουν την αλήθεια. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή σήμερα.

Τοξότης

Η ανάγκη για ελευθερία είναι έντονη, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Αν βρεις ισορροπία, η μέρα κυλά καλύτερα απ’ όσο φοβάσαι. Ένα μήνυμα ή μια συνάντηση σε βάζει σε σκέψεις. Μην βιαστείς να αποφασίσεις.

Αιγόκερως

Σήμερα λειτουργείς πιο ώριμα και αυτό φαίνεται. Κάποιος στηρίζεται πάνω σου και το νιώθεις. Οικονομικά ή επαγγελματικά κάνεις μια κίνηση με μέτρο. Το βράδυ ευνοεί ξεκούραση και όχι υπερανάλυση.

Υδροχόος

Έχεις ανάγκη να εκφραστείς διαφορετικά και αυτό βρίσκει διέξοδο. Μην φοβηθείς να πεις αυτό που σκέφτεσαι, αρκεί να το κάνεις ήρεμα. Ένα σχέδιο αρχίζει να παίρνει μορφή. Φίλοι παίζουν ρόλο σήμερα.

Ιχθύες

Η μέρα είναι πιο συναισθηματική απ’ όσο δείχνει. Πιάνεις εύκολα τα μηνύματα των άλλων, αλλά πρόσεξε να μη φορτωθείς τα πάντα. Δημιουργικά είσαι στα καλύτερά σου. Άκου την καρδιά σου χωρίς υπερβολές.

Κάποιες μέρες δεν χρειάζονται μεγάλες κινήσεις, μόνο καθαρές προθέσεις και λίγη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.