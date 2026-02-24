Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη! Η ημέρα φέρνει μια διάθεση ξεκαθαρίσματος, αλλά με ήπιο τρόπο. Δεν είναι μέρα για βιαστικές αποφάσεις, είναι όμως ιδανική για να ακούσεις το ένστικτό σου και να εμπιστευτείς αυτό που νιώθεις βαθιά. Κάτι αλλάζει εσωτερικά και αυτό θα φανεί σύντομα και προς τα έξω.

Κριός

Σήμερα καλείσαι να ρίξεις λίγο τους τόνους και να παρατηρήσεις αντί να αντιδράς. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια μικρή ένταση, αλλά αν κρατήσεις ψυχραιμία θα βγεις κερδισμένη. Στα προσωπικά σου, μια κουβέντα ξεκαθαρίζει παρεξηγήσεις. Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο.

Ταύρος

Η μέρα σε θέλει πιο ανοιχτή σε προτάσεις, ακόμα κι αν αρχικά σε βγάζουν από τη ζώνη άνεσής σου. Οικονομικά ζητήματα ζητούν προσοχή και σωστή διαχείριση. Στην καρδιά σου υπάρχει μια επιθυμία που δεν έχεις εκφράσει ξεκάθαρα. Ίσως ήρθε η στιγμή να το κάνεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αρκεί να μην παρασυρθείς σε υπερβολές. Κάποια επαγγελματικά νέα σε βάζουν σε σκέψεις για το επόμενο βήμα. Στα αισθηματικά, απόφυγε τα διπλά μηνύματα και μίλα καθαρά. Η ειλικρίνεια θα σε ελευθερώσει.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση. Η μέρα ευνοεί πρακτικές λύσεις και οργανωτικές κινήσεις. Σχέσεις που σε έχουν κουράσει συναισθηματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι τι αξίζεις πραγματικά. Μην υποτιμάς την ανάγκη σου για ασφάλεια.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει, αλλά πρόσεξε να μην γίνεις απόλυτη. Στη δουλειά μπορεί να αναλάβεις έναν ρόλο που απαιτεί ευθύνη. Στα προσωπικά, κάποιος περιμένει από σένα ένα ξεκάθαρο σήμα. Δείξε τι θέλεις χωρίς παιχνίδια εντυπώσεων.

Παρθένος

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά σήμερα, ειδικά σε επαγγελματικά ζητήματα. Μην αγχωθείς αν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το είχες σχεδιάσει. Στα συναισθηματικά, χρειάζεσαι περισσότερη τρυφερότητα και λιγότερη κριτική. Χαλάρωσε λίγο τα στάνταρ σου.

Ζυγός

Η ισορροπία που αναζητάς δεν έρχεται αν δεν πάρεις θέση. Σήμερα ίσως χρειαστεί να πεις ένα όχι που καθυστερούσες καιρό. Στην προσωπική σου ζωή υπάρχει μια όμορφη εξέλιξη, αρκεί να μην φοβηθείς τη δέσμευση. Μην προσπαθείς να ευχαριστείς τους πάντες.

Σκορπιός

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σε προειδοποιεί για κάτι που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Στη δουλειά κράτα χαμηλό προφίλ και παρατήρησε. Στα αισθηματικά, ένα πάθος ξυπνά αλλά χρειάζεται διαχείριση. Μην μπεις σε παιχνίδια ελέγχου.

Τοξότης

Έχεις ανάγκη από ελευθερία και σήμερα το νιώθεις πιο έντονα από ποτέ. Επαγγελματικά μπορεί να σκεφτείς μια αλλαγή που σε τρομάζει αλλά και σε ενθουσιάζει. Στα προσωπικά, απόφυγε την επιπολαιότητα. Μίλα με ουσία και όχι μόνο με ενθουσιασμό.

Αιγόκερως

Οι ευθύνες σε βαραίνουν, αλλά ταυτόχρονα σου δίνουν δύναμη. Η μέρα ευνοεί σοβαρές αποφάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Στα συναισθηματικά, κάποιος θέλει περισσότερη παρουσία από εσένα. Δείξε ότι δεν είσαι μόνο υποχρεώσεις.

Υδροχόος

Οι ιδέες σου σήμερα είναι πρωτότυπες και μπορούν να σε ξεχωρίσουν. Μην αφήσεις όμως την ανυπομονησία να χαλάσει μια καλή συνεργασία. Στα προσωπικά, μια απρόσμενη επικοινωνία αλλάζει τη διάθεσή σου. Άφησε χώρο στο απρόβλεπτο.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου είναι αυξημένη και αντιλαμβάνεσαι πράγματα πριν ειπωθούν. Στη δουλειά εμπιστεύσου το ένστικτό σου, αλλά έλεγξε τα δεδομένα. Στα αισθηματικά, μια στιγμή τρυφερότητας σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που θέλεις. Μην φοβάσαι να δείξεις το συναίσθημά σου.

Η μέρα σε καλεί να είσαι ειλικρινής πρώτα με εσένα και μετά με όλους τους άλλους.