Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα. Σήμερα, όσο κι αν νιώθεις ότι όλα γύρω σου τρέχουν πιο γρήγορα κι από την κουτσομπόλα της γειτονιάς, η μέρα κρύβει μικρές ευκαιρίες να βάλεις τάξη στα θέλω σου. Πάρε μια ανάσα, πιες τον καφέ σου και πάμε να δούμε τι παίζει με τα ζώδια.

Κριός

Μην εκπλαγείς αν σήμερα νιώσεις μια ξαφνική ανάγκη να τα κάνεις όλα… χθες. Κράτα λίγο φρένο, γιατί κάποια πράγματα χρειάζονται σκέψη πριν την επίθεση. Το καλό είναι ότι θα έχεις μια μικρή νίκη στη δουλειά, αρκεί να μην αφήσεις τον ενθουσιασμό να σε παρασύρει. Άκου τη διαίσθησή σου, όχι τον εγωισμό σου.

Ταύρος

Σήμερα έχεις μια περίεργη γλύκα αλλά και μια μικρή επιφυλακτικότητα, κάτι σαν “σε πιστεύω, αλλά μέχρι να δω αποδείξεις”. Στις σχέσεις σου, απόφυγε να κάνεις υποθέσεις, γιατί μπορεί να παρεξηγηθείς. Στη δουλειά θα σε πλησιάσει κάποιος για βοήθεια, αλλά σκέψου πρώτα αν πραγματικά μπορείς. Άκου το σώμα σου, χρειάζεται λίγη ηρεμία.

Δίδυμοι

Πολύ πιθανό να βρεις τον εαυτό σου ανάμεσα σε δύο αποφάσεις, και καμία δεν θα είναι τόσο απλή όσο δείχνει. Σήμερα προσπάθησε να μη μιλήσεις βιαστικά, όσο κι αν σε τρώει η γλώσσα σου. Στη δουλειά θα σου έρθει μια πληροφορία που θα αλλάξει λίγο τα πλάνα σου. Βάλε πρόγραμμα, όσο δύσκολο κι αν σου φαίνεται.

Καρκίνος

Μέρα για να βάλεις όρια, χωρίς να νιώσεις τύψεις. Κάποιος ίσως δοκιμάσει την υπομονή σου, αλλά μην αφήσεις να σε παρασύρει. Στην οικογένεια παίζει μια μικρή ένταση, αλλά με λίγο χιούμορ τη σώζεις. Κάνε χώρο σε μια συζήτηση που αναβάλλεις καιρό.

Λέων

Σήμερα, όσο κι αν θέλεις να λάμψεις, θα χρειαστεί να το πας πιο χαμηλά. Κάποιος στη δουλειά ίσως αμφισβητήσει μια σου κίνηση, αλλά η ψυχραιμία σου θα τον βάλει στη θέση του. Στα προσωπικά, έρχεται μια μικρή κουβέντα που μπορεί να ανοίξει δρόμο για κάτι καλύτερο. Μην το φοβηθείς.

Παρθένος

Μην εκπλαγείς αν σήμερα ανακαλύψεις ότι κάτι που θεωρούσες σίγουρο… δεν ήταν. Στο γραφείο μπορεί να υπάρξει μια ανατροπή, αλλά θα την αντιμετωπίσεις με το γνωστό σου σύστημα και καθαρό μυαλό. Στα συναισθηματικά, κάνε μικρή παύση πριν αντιδράσεις. Θα σε ωφελήσει.

Ζυγός

Μια συζήτηση σήμερα μπορεί να ξεκινήσει αθώα και να καταλήξει να σου αλλάξει όλη τη μέρα. Μην αποφεύγεις να πεις αυτό που θες, αρκεί να το πεις ήρεμα. Στη δουλειά θα χρειαστεί να πάρεις μια θέση που δεν μπορείς άλλο να αναβάλεις. Κάν’ το, σου χρειάζεται.

Σκορπιός

Η μέρα βγάζει στην επιφάνεια κάτι που σε ενοχλεί εδώ και καιρό, αλλά σήμερα θα το δεις πιο καθαρά. Μην μπεις στη διαδικασία να τα κάνεις όλα δράμα, ακόμα κι αν σε προκαλούν. Στη δουλειά ίσως σου παρουσιαστεί μια ευκαιρία που δεν είναι τόσο προφανής. Ψάξε τη λίγο παραπάνω.

Τοξότης

Σήμερα ξυπνάς με διάθεση για περιπέτεια, αλλά οι υποχρεώσεις θα σου θυμίσουν ότι είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας. Στη δουλειά, μια ιδέα σου μπορεί να πάρει μπρος, αρκεί να μην την αφήσεις στη θεωρία. Στα προσωπικά, κάποιος θέλει να σε πλησιάσει, αλλά δεν κάνει την πρώτη κίνηση. Αν θες, κάν’ την εσύ, με μέτρο.

Αιγόκερως

Η μέρα έχει μια μικρή βαρύτητα, αλλά δεν είναι κακή. Στη δουλειά θα υπάρξουν ευθύνες που απαιτούν σοβαρότητα, όμως εσύ το έχεις. Στα συναισθηματικά, δείξε λίγο πιο καθαρά τι θέλεις, χωρίς να κρύβεσαι πίσω από πρόγραμμα και υποχρεώσεις. Αφέσου λίγο.

Υδροχόος

Έχεις πολλές ιδέες αλλά λίγη διάθεση να τις εφαρμόσεις σήμερα. Μην πιεστείς αν δεν είσαι στο κέφι∙ καλύτερα λίγο-λίγο παρά καθόλου. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα σου πει κάτι χρήσιμο, όσο κι αν αρχικά σε ενοχλήσει. Άφησε το να σε προβληματίσει.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου σήμερα κάνει υπερωρίες, οπότε άκου την – με λίγο ρεαλισμό, όχι τρέλες. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια μικρή παρεξήγηση, αλλά λύνεται εύκολα. Στα συναισθηματικά, άσε χώρο για να σε πλησιάσουν, χωρίς να τρέχεις πρώτη να σώσεις τα πάντα. Φρόντισε τον εαυτό σου πρώτα.

Η ενέργεια της μέρας δουλεύει υπέρ σου, αρκεί να μείνεις ειλικρινής με αυτό που πραγματικά θέλεις.