Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευούλα! Η μέρα φέρνει μια πιο ανάλαφρη αλλά και αποκαλυπτική διάθεση. Θέλεις να κλείσεις την εβδομάδα με καθαρό τοπίο, χωρίς εκκρεμότητες και μισόλογα. Η ενέργεια της ημέρας σε σπρώχνει να πάρεις μικρές αλλά ουσιαστικές αποφάσεις.

Κριός

Η διάθεσή σου ανεβαίνει, αλλά πρόσεξε μην παρασυρθείς σε βιαστικές κινήσεις. Στη δουλειά κάτι ολοκληρώνεται και σου δίνει ικανοποίηση. Στα προσωπικά, μια αυθόρμητη κίνηση φέρνει χαμόγελα. Μην υποτιμάς τη δύναμη μιας απλής πράξης.

Ταύρος

Σήμερα θέλεις ηρεμία και σταθερότητα, όμως οι γύρω σου ίσως έχουν άλλους ρυθμούς. Επαγγελματικά κράτα σταθερή στάση και μην επηρεάζεσαι από πιέσεις. Στα αισθηματικά, μια μικρή κίνηση φροντίδας κάνει μεγάλη διαφορά. Άκου το σώμα και τις ανάγκες σου.

Δίδυμοι

Η κοινωνικότητά σου χτυπά κόκκινο και οι συζητήσεις δεν σταματούν. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Στα προσωπικά, ένα φλερτ ή μια ανανέωση σε αναζωογονεί. Μην σκορπίζεις την ενέργειά σου παντού.

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να κλείσεις συναισθηματικούς κύκλους. Στη δουλειά προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις από δράματα. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα φέρνει λύτρωση. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει δυναμικά. Επαγγελματικά μπορεί να πάρεις μια επιβεβαίωση που περίμενες. Στα προσωπικά, δείξε γενναιοδωρία και ζεστασιά χωρίς υπερβολές. Η αυθεντικότητά σου είναι το μεγαλύτερο ατού σου.

Παρθένος

Η οργάνωση σε σώζει για άλλη μια φορά. Στη δουλειά τελειώνεις εκκρεμότητες που σε άγχωναν. Στα αισθηματικά, άφησε λίγο χώρο για αυθορμητισμό. Δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια για να είναι όμορφα.

Ζυγός

Η Παρασκευή σου φέρνει ανάγκη για επαφή και συντροφικότητα. Στη δουλειά κράτα ισορροπίες χωρίς να καταπιέζεσαι. Στα προσωπικά, μια πρόσκληση ή μια έξοδος αλλάζει τη διάθεσή σου. Δώσε χρόνο σε ό,τι σε γεμίζει.

Σκορπιός

Η ένταση υποχωρεί και βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Στη δουλειά κράτα τα σχέδιά σου διακριτικά. Στα αισθηματικά, ένα βλέμμα ή ένα άγγιγμα λέει περισσότερα από λόγια. Μην αφήνεις την καχυποψία να χαλάει τη στιγμή.

Τοξότης

Η διάθεσή σου για διασκέδαση είναι έντονη και καλά κάνεις. Επαγγελματικά όμως μην αφήσεις κάτι μισό. Στα προσωπικά, μια αυθόρμητη απόφαση σε βγάζει από τη ρουτίνα. Ζήσε τη στιγμή με επίγνωση.

Αιγόκερως

Η μέρα σε βρίσκει πιο χαλαρή από ό,τι συνήθως. Στη δουλειά βλέπεις αποτελέσματα από προηγούμενη προσπάθεια. Στα αισθηματικά, δείξε ότι υπάρχει χώρος για συναίσθημα στη ζωή σου. Δεν είναι όλα στόχοι και λίστες.

Υδροχόος

Η επικοινωνία σου είναι άμεση και ειλικρινής. Στη δουλειά μια ιδέα σου μπορεί να εντυπωσιάσει. Στα προσωπικά, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση αλλάζει τα δεδομένα. Μην φοβάσαι να εκφράσεις αυτό που νιώθεις.

Ιχθύες

Η ευαισθησία σου μετατρέπεται σε δημιουργικότητα. Στη δουλειά εμπιστεύσου τη φαντασία σου αλλά κράτα ρεαλισμό. Στα αισθηματικά, μια ρομαντική στιγμή σε κάνει να ονειρεύεσαι ξανά. Μην αφήνεις παλιές απογοητεύσεις να σου στερούν τη χαρά.

Κλείσε την εβδομάδα με καθαρή καρδιά και καθαρό μυαλό, γιατί ό,τι αφήνεις πίσω σου σήμερα ανοίγει χώρο για κάτι καλύτερο.