Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Καλή εβδομάδα! Σήμερα η διάθεση γίνεται λίγο πιο συναισθηματική, καθώς αρκετές από εμάς νιώθουμε την ανάγκη να κλείσουμε εκκρεμότητες πριν μπούμε στον Απρίλιο. Σχέσεις, μικρές αποφάσεις και προσωπικές ισορροπίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

Κριός

Σήμερα ίσως νιώσεις ότι χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χώρο για να σκεφτείς. Κάποια μικρή ένταση σε προσωπική σχέση σε βάζει στη διαδικασία να δεις τα πράγματα πιο ώριμα. Στη δουλειά, μια συζήτηση μπορεί να σε εκπλήξει θετικά. Άκου τη διαίσθησή σου πριν απαντήσεις βιαστικά.

Ταύρος

Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς πιο πρακτικά και οργανωμένα. Ένα θέμα που αφορά οικονομικά ή αγορές ίσως σε απασχολήσει περισσότερο απ’ όσο περίμενες. Παράλληλα όμως, μια όμορφη επικοινωνία με φίλη θα σου φτιάξει τη διάθεση. Μην αγνοείς μικρές χαρές μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι

Σήμερα έχεις ανάγκη να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς φίλτρα. Κάποια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει μια παρεξήγηση που σε είχε κουράσει. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου βρίσκει επιτέλους ανταπόκριση. Φρόντισε μόνο να μην σκορπίσεις την ενέργειά σου παντού.

Καρκίνος

Η ημέρα σε κάνει πιο ευαίσθητη αλλά και πιο συνειδητοποιημένη. Ίσως σκεφτείς πολύ έντονα ένα θέμα που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια. Στη δουλειά, κράτησε χαμηλούς τόνους και παρατήρησε τι συμβαίνει γύρω σου. Μερικές φορές η σιωπή λέει περισσότερα.

Λέων

Η διάθεσή σου σήμερα είναι πιο κοινωνική από ό,τι συνήθως. Μια συνάντηση ή ένα μήνυμα μπορεί να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Παράλληλα, σκέφτεσαι έντονα τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα. Μην φοβηθείς να δείξεις τις φιλοδοξίες σου.

Παρθένος

Η μέρα σε βάζει σε σκέψεις για το πώς θέλεις να εξελιχθούν κάποια πρακτικά θέματα. Ίσως νιώσεις ότι χρειάζεται να βάλεις καλύτερα όρια σε συνεργασίες. Από την άλλη, μια μικρή επιτυχία στη δουλειά θα σε κάνει να χαμογελάσεις. Δώσε στον εαυτό σου την αναγνώριση που αξίζει.

Ζυγός

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις λίγο ρυθμό. Μια νέα ιδέα ή μια πρόταση μπορεί να σου ανοίξει τη σκέψη προς διαφορετική κατεύθυνση. Στα προσωπικά, μια κουβέντα με το ταίρι σου φέρνει περισσότερη κατανόηση. Μην φοβηθείς να δείξεις τι πραγματικά θέλεις.

Σκορπιός

Η ημέρα σε κάνει να κοιτάξεις πιο βαθιά μέσα σου. Κάποιο θέμα εμπιστοσύνης μπορεί να σε απασχολήσει, αλλά θα σου δώσει και απαντήσεις. Στη δουλειά, προσπάθησε να κρατήσεις τον έλεγχο χωρίς να πιέζεις καταστάσεις. Η υπομονή θα σου βγει σε καλό.

Τοξότης

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Μπορεί να χρειαστεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στις ανάγκες σου και στις απαιτήσεις κάποιου άλλου. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία δείχνει να παίρνει πιο σταθερή μορφή. Δώσε χρόνο στις εξελίξεις.

Αιγόκερως

Η καθημερινότητα σήμερα απαιτεί περισσότερη οργάνωση. Ίσως προκύψουν μικρές υποχρεώσεις που σε βγάζουν από το πρόγραμμά σου. Παρ’ όλα αυτά, έχεις την ικανότητα να βάλεις τα πράγματα σε σειρά. Φρόντισε μόνο να μην κουραστείς υπερβολικά.

Υδροχόος

Η διάθεσή σου γίνεται πιο δημιουργική και παιχνιδιάρικη. Ένα φλερτ ή μια ευχάριστη κουβέντα μπορεί να σου δώσει ενέργεια. Παράλληλα, σκέφτεσαι ένα νέο σχέδιο που θα ήθελες να υλοποιήσεις σύντομα. Μην αφήσεις τον ενθουσιασμό να χαθεί.

Ιχθύες

Η μέρα φέρνει την προσοχή σου στο σπίτι και στους ανθρώπους που αγαπάς. Ίσως νιώσεις την ανάγκη να περάσεις λίγο χρόνο με την οικογένεια ή να τακτοποιήσεις κάτι στο χώρο σου. Στα επαγγελματικά, κινήσου με ηρεμία και χωρίς πίεση. Η σταθερότητα θα σε βοηθήσει.

Μερικές φορές μια ημέρα προς το τέλος του μήνα λειτουργεί σαν μικρό πέρασμα πριν από μια καινούργια αρχή.