Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτατους ρυθμούς η ανάγκη μας για ουσιαστική φροντίδα παραμένει σταθερή αξία. Όλες αναζητούμε εκείνα τα μικρά μυστικά που θα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο απλή και την εμφάνισή μας πιο λαμπερή χωρίς να χάνουμε ώρες μπροστά στον καθρέφτη. Η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην αυτοπεποίθηση που νιώθουμε όταν τα μαλλιά μας είναι υγιή και περιποιημένα από το πρωί έως το βράδυ. Αυτή ακριβώς την επιθυμία έρχεται να καλύψει η Sebastian Professional αναβαθμίζοντας την εμβληματική σειρά Potion 9. Η νέα αυτή συλλογή φέρνει την επανάσταση με υβριδικά προϊόντα που συνδυάζουν τη βαθιά θρέψη μιας θεραπείας με το τέλειο αποτέλεσμα του styling. Φανταστείτε μαλλιά τέσσερις φορές πιο ενυδατωμένα και λεία που μοσχοβολούν νότες από σύκο και κεχριμπάρι. Η σειρά βασίζεται στη δύναμη 9 βοτάνων και περιλαμβάνει τα πάντα για μια ολοκληρωμένη ρουτίνα.

Τα απαραίτητα για κάθε νεσεσέρ

Για τον καθαρισμό υπάρχει το Nourishing Shampoo που προετοιμάζει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά ενώ το αντίστοιχο Conditioner προσφέρει βαθιά ενυδάτωση για εύκολο ξεμπέρδεμα. Αν ψάχνετε για κάτι πιο ανάλαφρο το Lite Conditioning Styling Spray είναι ιδανικό για λεπτά μαλλιά και γρήγορα φρεσκαρίσματα μέσα στη μέρα. Φυσικά δεν λείπει η κλασική πλέον Styling Cream που χαρίζει ευέλικτο κράτημα και λάμψη σε κάθε τύπο μαλλιών.

Η καινοτομία που ξεχωρίζει

Το αστέρι της σειράς είναι αναμφίβολα το Potion 9 Super Luxe Styling Drops. Αυτό το μαγικό προϊόν διαθέτει μικροκάψουλες που απελευθερώνουν ενεργά συστατικά προσφέροντας εννέα ισχυρά οφέλη. Μερικά από αυτά είναι ο έλεγχος του φριζαρίσματος για εβδομήντα δύο ώρες η προστασία από τη θερμότητα έως τους διακόσιους τριάντα βαθμούς Κελσίου και η εντυπωσιακή μείωση της ψαλίδας.

Για όσες αναζητούν την απόλυτη επαγγελματική εμπειρία υπάρχει και η θεραπεία Pro Grade Powder to Foam που μεταμορφώνεται από πούδρα σε αφρό μέσα στο κομμωτήριο προσφέροντας εντατική δύναμη σε μόλις δεκαπέντε λεπτά. Η Sebastian Professional συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε το 1972 στο Λος Άντζελες αποδεικνύοντας πως η καινοτομία και η δημιουργικότητα δεν έχουν όρια.