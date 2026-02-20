Οι κόκκινες και καστανές αποχρώσεις δεν είναι ποτέ απλώς μια τάση. Είναι εκείνο το διακριτικό αλλά ουσιαστικό βήμα που μπορεί να μεταμορφώσει το hair look σου, χωρίς να σε βγάλει εκτός της ζώνης ασφαλείας σου. Δεν μιλάμε για φλογερό κόκκινο ούτε για αυστηρό, flat καστανό. Μιλάμε για τη χρυσή τομή ανάμεσα στη φυσικότητα και στη ζεστασιά. Αυτός ο συνδυασμός έχει κάτι μαγικό. Προσθέτει βάθος, δημιουργεί διάσταση, «παίζει» με το φως και χαρίζει μια τρισδιάστατη αίσθηση στα μαλλιά. Παράλληλα, φωτίζει την επιδερμίδα με τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο, σαν να έχεις μόλις επιστρέψει από διακοπές. Και ναι, κάθε σεζόν επιστρέφει δυναμικά γιατί πολύ απλά λειτουργεί. Αν σκέφτεσαι μια αλλαγή που θα ζεστάνει το look σου χωρίς να σε απομακρύνει δραματικά από το φυσικό σου χρώμα, τότε η παλέτα του red brown ίσως είναι αυτό που χρειάζεσαι. Από διακριτικές ανταύγειες μέχρι πιο έντονες, statement επιλογές, οι παρακάτω ιδέες θα σου δώσουν την έμπνευση που ψάχνεις.

Copper Brown

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Weber Mirlach (@chrisweberhair)



Το καστανό με χάλκινες ανταύγειες είναι ίσως η πιο ασφαλής αλλά και κομψή εκδοχή. Δίνει ζωντάνια και κίνηση χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Ιδανικό αν θέλεις ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, αλλά ταυτόχρονα ανανεωμένο.

Cherry Cola Dreams

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Weber Mirlach (@chrisweberhair)



Το σκούρο, λαμπερό κόκκινο καστανό που θυμίζει cherry cola έχει γίνει τεράστια τάση, ειδικά μετά την εμφάνιση της Dua Lipa με αυτή την απόχρωση. Είναι βαθύ, αισθησιακό και σίγουρα πιο statement. Αν θέλεις ένταση χωρίς να πας σε καθαρό κόκκινο, αυτή είναι η απόχρωση σου.

Tangerine Ginger

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Weber Mirlach (@chrisweberhair)



Λίγο πιο φωτεινό, με μια διακριτική πορτοκαλί υποψία, το ginger με καστανή βάση χαρίζει φρεσκάδα. Ταιριάζει υπέροχα σε επιδερμίδες με ζεστούς υποτόνους και δείχνει εκπληκτικό όταν το φως πέφτει πάνω στα μαλλιά.

Copper Sand

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Weber Mirlach (@chrisweberhair)



Μια πιο απαλή, «ηλιοκαμένη» εκδοχή του copper. Το αποτέλεσμα είναι φίνο και sophisticated, ιδανικό αν θέλεις κάτι ζεστό αλλά όχι έντονο. Δείχνει ιδιαίτερα όμορφο σε μαλλιά με κίνηση και layers.

Auburn Hair

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ellie | Diamond Bar Hairstylist (@beautiesbyellie)



Το auburn είναι διαχρονικό. Ένα μείγμα κόκκινου και καστανού που μπορεί να κινηθεί από διακριτικό μέχρι πιο έντονο, ανάλογα με το πόσο βαθιά είναι η βάση. Προσφέρει πλούτο και κομψότητα χωρίς προσπάθεια.

Complimentary Copper

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Caitlin Berry | Educator & Colour Specialist ❤️‍🔥 (@caitlinberryxx)



Αν δεν θέλεις ολική βαφή, μπορείς να επενδύσεις σε στοχευμένες χάλκινες ανταύγειες γύρω από το πρόσωπο. Φωτίζουν τα χαρακτηριστικά και δίνουν την αίσθηση αλλαγής χωρίς μεγάλη δέσμευση.

Mahogany

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Honey & Chrome (@honeyandchrome)



Βαθύ, σκούρο και πολυδιάστατο. Το mahogany είναι για όσες θέλουν ένα αποτέλεσμα πιο μυστηριώδες και δυναμικό. Δεν είναι κραυγαλέο, αλλά έχει παρουσία.

Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις ποια εκδοχή σου ταιριάζει περισσότερο. Σκέψου τον τόνο της επιδερμίδας σου, το φυσικό σου χρώμα και πόσο τολμηρή θέλεις να είναι η αλλαγή. Και μετά, απλώς κλείσε το ραντεβού σου στο κομμωτήριο. Μερικές φορές, μια σωστή απόχρωση είναι αρκετή για να σου αλλάξει ολόκληρη τη διάθεση.