Ο κόσμος της ομορφιάς έχει αυτή την υπέροχη ικανότητα να μας μεταφέρει σε μέρη που θυμίζουν ζαχαρωτά και απαλά ζωγραφισμένα σύννεφα, με παιχνιδιάρικη διάθεση. Ειδικά την άνοιξη όλες αναζητάμε αυτή τη μικρή δόση ανανέωσης στο νεσεσέρ μας, κάτι που να συνδυάζει την ανεμελιά με την αποτελεσματικότητα χωρίς να δείχνει υπερβολικό ή στημένο. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές οι έντονες τάσεις μας κουράζουν και η επιστροφή στις απαλά pastel look και στις βελούδινες υφές μοιάζει με την πιο σωστή επιλογή για την εποχή. Έτσι, μπαίνει στο παιχνίδι η essence WHAT THE FLUFF, μια συλλογή που μοιάζει σαν να γεννήθηκε μέσα σε ένα fluffy όνειρο ομορφιάς. Με απαλά χρώματα, playful συσκευασίες και textures που θυμίζουν ζαχαρωτό, αυτή η trend edition μετατρέπει κάθε μακιγιάζ σε μια μικρή, γλυκιά απόδραση.

essence WHAT THE FLUFF: Pastel χρώματα που φτιάχνουν διάθεση

Το πρώτο πράγμα που θα σε τραβήξει στη essence WHAT THE FLUFF είναι η αισθητική της. Pastel αποχρώσεις, marble σχέδια και μια γενική αίσθηση “beauty cloudland” που κάνει τη συλλογή να ξεχωρίζει.

Η eyeshadow palette περιλαμβάνει εννέα αποχρώσεις σε ματ και shimmer υφή, ιδανικές είτε για ένα απαλό καθημερινό look είτε για πιο έντονες pastel δημιουργίες. Οι σκιές έχουν πλούσια απόδοση και σβήνουν εύκολα, κάτι που κάνει το blending πολύ πιο απλό.

Τα χείλη στο επίκεντρο της essence WHAT THE FLUFF

Η συλλογή δίνει ιδιαίτερη σημασία στα χείλη.

Το lip tint προσφέρει μια φρέσκια ροζ απόχρωση με μεσαία κάλυψη και ελαφριά υφή που φοριέται άνετα όλη την ημέρα. Το αποτέλεσμα είναι φυσικό αλλά ζωντανό, σαν μια candy πινελιά.

Για extra λάμψη υπάρχει το lip glaze, ένα διάφανο ροζ gloss που χαρίζει γυαλιστερό αποτέλεσμα και πιο φωτεινή όψη στα χείλη.

Πριν από αυτά, όμως, υπάρχει και το μικρό μυστικό της συλλογής. Το lip scrub με άρωμα bubblegum προετοιμάζει τα χείλη, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και αφήνει μια απαλή επιφάνεια για το μακιγιάζ.

Βάση μακιγιάζ και μικρά beauty εργαλεία

Η essence WHAT THE FLUFF δεν σταματά μόνο στο χρώμα. Περιλαμβάνει και προϊόντα που ολοκληρώνουν το look.

Το mattifying face balm έχει cream-to-powder σύνθεση που μειώνει τη γυαλάδα και αφήνει πιο λεία την επιδερμίδα. Παράλληλα, το marble σχέδιο του προϊόντος κάνει τη συσκευασία να ξεχωρίζει.

Στη συλλογή θα βρεις επίσης ένα σετ με powder puffs, ένα κανονικό και ένα mini, με απαλή υφή για ομοιόμορφη εφαρμογή πούδρας ή foundation.

Στο τέλος της ημέρας, η essence WHAT THE FLUFF δεν είναι απλώς μια ακόμα beauty συλλογή. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι το μακιγιάζ μπορεί να είναι δημιουργικό, παιχνιδιάρικο και λίγο πιο ανάλαφρο. Αν αγαπάς τις pastel αποχρώσεις, τις βελούδινες υφές και τα προϊόντα που κάνουν τη ρουτίνα σου πιο χαρούμενη, τότε η essence WHAT THE FLUFF είναι σίγουρα μια συλλογή που αξίζει να ανακαλύψεις.