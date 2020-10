Έως τώρα, το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει 2η σεζόν για την σειρά. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ότι η σειρά δεν θα ανανεωθεί για μία 2η σεζόν ή ότι θα ακυρωθεί. Οπότε, αυτό δίνει ελπίδες στους fans ότι είναι μόνο θέμα χρόνου να γίνει η πολυπόθητη ανακοίνωση του 2ου κύκλου.

Οι δηλώσεις του δημιουργού της σειράς, Darren Star, για μία πιθανή 2η σεζόν του Emily In Paris

Το Emily in Paris έχει γραφτεί από τον δημιουργό του Sex and the City, Darren Star, οπότε δεν μας κάνει καμία έκπληξη που έχει γίνει τόσο δημοφιλές. Ο δημιουργός της σειράς, μιλώντας για το μέλλον της σειράς, είχε αναφέρει ότι θέλει να υπάρξει και 2ος κύκλος.

Συγκεκριμένα για μία πιθανή 2η σεζόν του Emily In Paris είπε: “Θα δούμε την Emily να έχει εγκληματιστεί ως κάτοικος της πόλης. Αρχίζει να φτιάχνει την ζωή της και να πατάει σταθερά στα πόδια της.”

Επίσης, μιλώντας στο Vanity Fair δήλωσε: “Έχουμε φτιάξει ένα τέλειο κόσμο με τους χαρακτήρες που έχουμε ενσωματώσει. Θα ήθελα να εντρυφήσουμε σε μερικούς Β’ χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα στον Philippine Leroy-Beaulieu, που παίζει το αφεντικό της Emily”.