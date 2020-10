Μπορεί εμείς και η πλειοψηφία του κόσμου να θεωρούν ως χειρότερες σκηνές του Game of Thrones αυτές των τελευταίων επεισοδίων, όμως ο George R. R. Martin έχει άλλη άποψη. Ο συγγραφέας της σειράς βιβλίων “A Song of Ice and Fire” από την οποία έγινε η τηλεοπτική μεταφορά του GoT, αποκάλυψε στον James Hibberd ποια είναι η χειρότερη κατά την γνώμη του σκηνή όλης της τηλεοπτικής σειράς.

Ο James Hibberd είναι ο συντάκτης του Entertainment Weekly ο οποίος καθ’ όλη η διάρκεια του Game of Thrones κάλυπτε τις εξελίξεις με ειδήσεις και κριτικές. Τώρα, αποφάσισε να συλλέξει όλα του τα κείμενα, αλλά και την εμπειρία του γύρω από το «GoT», σ’ ένα βιβλίο. Το «Fire Cannot Kill a Dragon», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Hibberd εξασφάλισε και μία συνέντευξη με τον συγγραφέα των βιβλίων τα οποία μετέφεραν στη μικρή οθόνη οι David Benniof και D. B. Weiss στη σειρά του ΗΒΟ.

Στη συνέντευξη, ο Hibberd ρωτά τον Martin για τη σκηνή από τη σειρά που τον απογοήτευσε περισσότερο. Ο Μάρτιν απάντησε κάτι απρόσμενο και θυμήθηκε μια σκηνή από τον πρώτο κύκλο της σειράς:

«Η λιγότερο αγαπημένη μου στιγμή της σειράς, ήταν στον πρώτο κύκλo, όταν ακόμη δεν υπήρχε μεγάλο μπάτζετ. Είναι η σκηνή στην οποία ο Βασιλιάς Ρόμπερτ πηγαίνει για κυνήγι. Και βλέπουμε είναι 4 πεζούς ανθρώπους, που κρατούν τόξα και δόρατα, να περπατούν στο δάσος.

Στα βιβλία, ο Ρόμπερτ πηγαίνει για κυνήγι, δέχεται επίθεση από ένα αγριογούρουνο, τραυματίζεται και πεθαίνει. Κι όταν λέμε πηγαίνει για κυνήγι, παρόλο που δεν το έχω περιγράψει, ξέρω πολύ καλά πώς θα ήταν “αν ο Βασιλιάς πηγαίνει για κυνήγι”. Θα είχε συνοδεία 100 ατόμων. Θα υπήρχαν άλογα και άμαξες και σκύλοι. Θα υπήρχαν ιχνηλάτες και κυνηγοί και λάβαρα και τρομπέτες. Δε θα ήταν με τα πόδια σ’ ένα δάσος με τρεις φίλους, ελπίζοντας ότι θα συναντήσουν κανένα αγριογούρουνο. Όμως, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν χρήματα για να στηθεί η σκηνή σωστά», είπε ο Μάρτιν.

Δείτε την εν λόγω σκηνή παρακάτω: