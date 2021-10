«Ήμουν ένα χάλι και σε βασανιζόμουν ψυχολογικά όταν ξεκίνησα να το γράφω» εξομολογείται η Adele στην ανάρτησή όπου παρουσιάζει το νέο της album ’30’ στο κοινό της. Σε μία πολύ προσωπική ανακοίνωση, μοιράζεται μαζί μας την ψυχολογική της κατάσταση τα τελευταία 3 χρόνια κατά τα οποία ξεκίνησε την παραγωγή του δίσκου.

Στο μεσοδιάστημα, η Adele Atkins, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, πήρε διαζύγιο από τον Simon Konecki, γεγονός που την επηρέασε πολύ ψυχολογικά και λειτούργησε και ως έμπνευση για πολλά από τα τραγούδια.

Τώρα, στα 33 της χρόνια, η Adele γράφει πως: “έμαθα πολλά και είμαι έτοιμη να δημοσιεύσω αυτό το album. Βρήκα ξανά τον εαυτό μου. Έχτισα ξανά από την αρχή και το σπιτικό μου αλλά και την καρδιά μου και αυτό το άλμπουμ αφηγείται ακριβώς αυτό”.

To album θα είναι διαθέσιμο από τις 19 Νοεμβρίου, με πρώτο single το ‘Easy On Me‘.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Adele φέρει τον αριθμό 30 ως τίτλο, καθώς ήταν η ηλικία της τραγουδίστριας όταν ξεκίνησε να το συνθέτει, 3 χρόνια πριν. Η Βρετανή μας έχει συνηθίσει στο να ονοματίζει με την ηλικία της τους δίσκους της, καθώς αντίστοιχα οι προηγούμενες δουλειές της είχαν τα ονόματα ’19’, ’21’ και ’25’.