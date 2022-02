Η 12η Απριλίου 1992 σηματοδότησε τα ιστορικά εγκαίνια της Disneyland Paris, του βασιλείου των ονείρων και της μαγείας που εδώ και 30 χρόνια συναρπάζει επισκέπτες όλων των ηλικιών. Έχοντας φιλοξενήσει περισσότερες από 375 εκατομμύρια επισκέψεις και έχοντας καινοτομήσει και προσφέρει νέες εμπειρίες, η Disneyland Paris έχει δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις που ζουν μέσα στον καθένα μας, και έχει γίνει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός της Ευρώπης.

Η καινοτομία για να γίνουν νέες ιδέες πραγματικότητα, η εξερεύνηση νέων δρόμων και ο συνεχής επαναπροσδιορισμός για τον ίδιο της τον εαυτό, εκπληρώνοντας παράλληλα και το όραμα του Walt Disney για ψυχαγωγία, που έγκειται στη δημιουργία αναμνήσεων με φίλους και οικογένεια, είναι κάποια από τα μυστικά της αδιάληπτης επιτυχίας της Disneyland Paris. Ενταγμένη στη σημερινή pop κουλτούρα, η Disneyland Paris έχει εμπνεύσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες πολλούς διεθνείς καλλιτέχνες, όπως σεφ και ζαχαροπλάστες, σχεδιαστές μόδας, φωτογράφους, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μοιράστηκαν μέσα από τη δουλειά τους τις δικές τους καλλιτεχνικές ερμηνείες για το θέρετρο.

Μια νέα εποχή ξεκινά στις 6 Μαρτίου 2022

Αυτή η εποχή θα σηματοδοτηθεί από αλλαγές, απεριόριστη δημιουργικότητα και νέα τεχνολογία, για μια πιο καθηλωτική και αξέχαστη εμπειρία για τον επισκέπτη.

Φτάνοντας σ’ αυτό το σημείο ορόσημο, η Disneyland Paris – που θα λάμψει όσο ποτέ άλλοτε –θα γιορτάσει το λαμπρό μέλλον της, στο οποίο οι επισκέπτες θα κάνουν μεγαλύτερα όνειρα και θα γελούν πιο δυνατά.

Μια νέα παράσταση κάθε μέρα με τίτλο «Ονειρέψου… και Λάμψε πιο Φωτεινά!»

Η δημιουργία μοναδικών παραστάσεων αποτελεί μέρος του DNA της Disneyland Paris: το “Mickey and the Magician”, το “The Lion King: Rhythms of the Pride Lands” ή το “Disney Junior Dream Factory” είναι παραδείγματα επιτυχημένων παραστάσεων που συμβάλλουν στο να κάνουμε την εμπειρία των καλεσμένων μας μαγική.

Για την 30η επέτειο της Disneyland Paris, μια νέα παράσταση θα παρουσιάζεται κάθε μέρα – πολλές φορές την ημέρα– στο Central Plaza στο Disneyland Park, μπροστά από το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης, το οποίο μετά την 12μηνη ανακαίνισή του, είναι πιο όμορφο από ποτέ. (Για περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Αποτελούμενο από τρεις θεματικές που γιορτάζουν τη δύναμη του γέλιου, του πάθους και των ονείρων, θα περιλαμβάνει περισσότερους από 30 χαρακτήρες και χορευτές της Disney με νέα πολύχρωμα πλωτά και ένα μοναδικό soundtrack. Θα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον Μίκυ, τη Μίννι, τον Ντόναλντ, την Νταίζη και τους φίλους τους στολισμένους με τα νέα τους εντυπωσιακά κοστούμια που δημιουργήθηκαν ειδικά για την 30η Επέτειο.

Και μια νέα νυχτερινή υπερσύγχρονη ακολουθία μαγείας!

Καθώς βραδιάζει, μία νέα θεαματική και συναισθηματική στιγμή θα προσφερθεί στους καλεσμένους πριν από μια από τις αγαπημένες τους παραστάσεις, την Disney Illuminations. Με τον τίτλο Disney D-Light, αυτό το νέο pre-show θα συνδυάζει προβολές βίντεο, φωτιζόμενους πίδακες νερού, εφέ φωτισμού, τεχνητή ομίχλη, διάσημα τραγούδια της Disney και πάνω από όλα, χορογραφία από drones για να φέρει μια πρόσθετη πινελιά μαγείας γύρω από το εμβληματικό Κάστρο, που ανακαινίστηκε ειδικά για την περίσταση.