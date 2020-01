Η πρόσφατη έξαρση του κοροναϊού, έφερε ξανά στην επικαιρότητα την ταινία «Contagion» του 2011. Όσοι έχουν δει την εν λόγω ταινία, ένιωσαν ότι οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της εξάπλωσης του ιού κάτι τους θυμίζουν. Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Matt Damon έχει τόσες ομοιότητες με την πραγματικότητα που ζούμε το 2020 που είναι σχεδόν προφητική.

Η ταινία αποτυπώνει το χρονικό της έξαρσης ενός ιού που μεταδόθηκε στον άνθρωπο στο Χονγκ Κονγκ από μία μολυσμένη …νυχτερίδα. Σας θυμίζει κάτι; Οι επιστήμονες σήμερα αναφέρουν ότι η επιδημία του κοροναϊού ξεκίνησε από την πόλη Wuhan της Κίνας μετά από κατανάλωση νυχτερίδας σε αγορά κρέατος εξωτικών ζώων.

Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας πρωταγωνιστούν οι: Μαριόν Κοτιγιάρ, Ματ Ντέιμον, Λώρενς Φίσμπερν, Τζουντ Λο, Γκουίνεθ Πάλτροου και Κέιτ Γουίνσλετ. Η πλοκή κινείται πολύ γρήγορα για να δείξει με τι ταχύτητα μπορεί ένας ιός να γίνει παγκόσμια πανδημία. Στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Gwyneth Paltrow έρχεται σε επαφή με την μόλυνση που την καθιστά την πρώτο ασθενή του ιού.

reading about coronavirus and seriously freaking out right now because i've seen Contagion (2011) dir. Steven Soderbergh

