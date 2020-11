Αγαπημένα τραγούδια των Arctic Monkeys σε acoustic version; ΝΑΙ! Κάποιοι εδώ στα headquartes του ThatsLife, περνάμε όλη μας την ημέρα ακούγοντας μουσική. Όπως ήταν αναμενόμενο, η καραντίνα είναι φοβερός τρόπος να ανακαλύψει κανείς νέα μουσική.

Έτσι, αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές από τις αγαπημένες μας playlist, ώστε να περάσετε λίγο πιο ευχάριστα και εσείς τον χρόνο σας. Σήμερα, θα ξεκινήσουμε με ένα compilation που έφτιαξε το youtube κανάλι Electricity, με τις καλύτερες acoustic live εμφανίσεις των Arctic Monkeys.

Το compilation περιέχει τέλειες εκτελέσεις σε μερικά από τα αγαπημένα μας κομμάτια τους: Do I Wanna Know, Why d’You Only Call Me When You’re High, I Wanna be Yours, A Certain Romance, Snap Out of It, Suck it and See και πολλά άλλα. Συνολικά 25 τραγούδια θα μας κρατήσουν συντροφιά για 1 ώρα και 15 λεπτά ενώ ονειρευόμαστε τι θα κάνουμε μετά τον κορωνοϊό.

Αυτό που αγαπάμε στους Arctic Monkeys, εκτός από την φωνή του Alex Turner, είναι το πόσο relatable είναι οι στίχοι τους. Μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους σε σχεδόν κάθε ρεφραίν. Ειδικά στην acoustic εκδοχή τους, είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αποβάλουμε το άγχος και την ένταση της ημέρας.

Arctic Monkeys – Acoustic 15: Δεν είναι τυχαίο ότι το βίντεο έχει ήδη 7,3 εκατομμύρια προβολές.