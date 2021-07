Η, μόλις 19 ετών, Billie Eilish έχει μιλήσει πολλές φορές για την ευχή και κατάρα που αποτελεί το να είναι διάσημη. Η ίδια αποτελεί star από νωρίς στην εφηβεία της, γεγονός που δεν της επέτρεψε να ζήσει τις ίδιες εμπειρίες με τους συνομηλίκους της, λόγω της διασημότητας. Αυτό της στοίχισε, όπως η ίδια έχει δηλώσει, σε σημείο που χρειάστηκε να δώσει μάχη με την κατάθλιψη. Αυτό είναι και το θέμα του νέου της τραγουδιού – που έχει γίνει ήδη hit μέσα σε λιγότερο από 24 ωρες – με τίτλο ‘NDA’.

NDA, δηλαδή Non Disclosure Agreement σημαίνει σύμφωνο εμπιστευτικότητας. Ο λόγος που αυτός είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού, είναι επειδή όπως αποκαλύπτει η ίδια στους στίχους, κάλεσε ένα «όμορφο αγόρι» στο κρυφό της σπίτι. Λόγω της διασημότητάς της και της ανάγκης της να προστατέψει την προσωπική της ζωή από τον Τύπο, το αγόρι δεν μπορούσε να μείνει εκεί. Φεύγοντας, τον έβαλε να υπογράψει NDA, ώστε να μην διαρρεύσουν οι πληροφορίες του ραντεβού τους. Ακόμη, όπως μαρτυρούν οι στίχοι, το σπίτι το αγόρασε στα 17 της, ωστόσο δεν μπόρεσε να «κάνει πάρτι από τότε που πήρε τα κλειδιά», ξανά, για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της.

Επίσης, αποκαλύπτει μέσα από τους στίχους ότι έχει και έναν stalker, ένα άτομο που έχει εμμονή μαζί της και την ακολουθεί, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει ακόμη εάν πρόκειται για αληθινή ιστορία ή όχι.

Η όλη ιστορία ξετυλίγεται στους στίχους τους τραγουδιού:

Did you think I’d show up in a limousine? (No) = (Περίμενες ότι θα εμφανιζόμουν σε λιμουζίνα; [σ.σ. στο ραντεβού τους])

Had to save my money for security (Πληρώνω με τα λεφτά μου τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά μου)

Got a stalker walkin’ up and down the street (Έχω έναν stalker, με κυνηγάει στους δρόμους)

Says he’s Satan and he’d like to meet (ισχυρίζεται ότι είναι ο σατανάς και θέλει να γνωριστούμε)

I bought a secret house when I was seventeen (Αγόρασα ένα κρυφό σπίτι όταν ήμουν 17)

Haven’t had a party since I got the keys (Δεν έχω κάνει κανέναν πάρτι από τότε που πήρα τα κλειδιά)

Had a pretty boy over, but he couldn’t stay (κάλεσα ένα όμορφο αγόρι στο σπίτι αλλά δεν γινόταν να μείνει)

On his way out I made him sign an NDA, mm (Όπως έφευγε, τον έβαλα να υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας)

Yeah, I made him sign an NDA (Ναι, το έκανα)

Once was good enough (Μία φορά ήταν αρκετή)

‘Cause I don’t want him having shit to say (Δεν ήθελα να πει πράγματα για εμένα)

…

Thirty under thirty for another year (Another year) (Στην λίστα των ’30 κάτω των 30′ για άλλη μία χρονιά)

I can barely go outside, I think I hate it herе (Think I hate it here) (Με τα βίας μπορώ να βγω έξω, το μισώ εδώ)

Maybе I should think about a new career (Μάλλον θα πρέπει να σκεφτώ να αλλάξω καριέρα)

Somewhere in Kaua’i where I can disappear (Κάπου στην Kaua’i, κάπου να εξαφανιστώ)

…

Didn’t change my number, made him shut his mouth (δεν άλλαξα τον αριθμό μου, αντ’αυτού τον έκανα να κλείσει το στόμα του [σ.σ. με το NDA]

At least I gave him something he can cry about (Τουλάχιστον του έδωσα έναν λόγο να κλαίει)

Did I take it too far? (Το παρατράβηξα;)

Now I know what you are (Τώρα ξέρω ποιος είσαι)

You hit me so hard (Με “χτύπησες” τόσο δυνατά)

I saw stars (Είδα αστεράκια)

Think I took it too far (Θεωρώ ότι το παρατράβηξα)

When I sold you my heart (Όταν σου πούλησα την καρδιά μου)

How’d it get so dark? (Πώς έγιναν τα πράγματα τόσο σκοτεινά;)

…