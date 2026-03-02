Κάποια κομμάτια περνούν από τη ντουλάπα σου και δεν τα βλέπεις ποτέ και κάποια γίνονται η βάση κάθε σου look. Τα cardigans ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Και φέτος, τα Cardigans M&S έρχονται να σου θυμίσουν πως το σωστό layering δεν είναι απλώς πρακτικό, αλλά κατά βάση στιλάτο.

Η επιστροφή του cardigan με σύγχρονη ματιά

Η νέα συλλογή της Marks & Spencer αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Το cardigan δεν είναι πια «συμπληρωματικό» κομμάτι. Γίνεται πρωταγωνιστής. Cropped γραμμές που αγκαλιάζουν τη μέση, relaxed σιλουέτες που κινούνται άνετα, V-neck και στρογγυλές λαιμόκοψεις που κολακεύουν διαφορετικούς σωματότυπους. Παράλληλα, διακριτικά κουμπώματα αλλά και πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως statement πλέξεις και refined μοτίβα, δημιουργούν μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο minimal και το elevated. Η παλέτα κινείται σε γήινους τόνους, cozy neutrals, απαλό γαλάζιο, navy και διαχρονικό γκρι. Χρώματα που λειτουργούν έξυπνα, είτε θέλεις ένα statement layer είτε ένα knit που στέκεται μόνο του ως top.

Πώς να φορέσεις τα Cardigans M&S από το πρωί μέχρι το βράδυ

Το ωραίο με τα Cardigans M&S είναι ότι προσαρμόζονται στη διάθεσή σου. Το κουμπώνεις μέχρι πάνω και το φοράς σαν αυτόνομο top για ένα clean αποτέλεσμα στο γραφείο. Το αφήνεις ανοιχτό πάνω από basic T-shirt για χαλαρό layering στο weekend. Το συνδυάζεις με tailored παντελόνι ή δερμάτινη φούστα για σύγχρονο contrast υφών. Εδώ δεν μιλάμε για μια τάση που θα ξεφουσκώσει σε έναν μήνα. Μιλάμε για κομμάτια που θα φορέσεις ξανά και ξανά, χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα.

Ποιότητα με ουσία, όχι μόνο εικόνα

Φυσικά, η Marks & Spencer δεν επενδύει μόνο στο design. Με ιστορία που ξεκινά από το 1884, έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην ποιότητα και τη διαφάνεια. Το 100% του cotton που χρησιμοποιείται στα ρούχα της προέρχεται από πιο βιώσιμες πηγές, όπως το BCI Cotton, ενώ εφαρμόζονται υπεύθυνες επιλογές όπως Fairtrade, οργανικό και ανακυκλωμένο βαμβάκι. Παράλληλα, έχει αποκλείσει υλικά όπως αγκόρα και αλπάκα, ενώ έχει δημοσιεύσει στοιχεία για πάνω από 500 εργοστάσια παραγωγής μέσω διαδραστικού χάρτη προμηθευτών. Δεν είναι marketing αφήγηση, αλλά μια στρατηγική που επηρεάζει ουσιαστικά το τελικό προϊόν που φοράς.

Με λίγα λόγια, σε μια εποχή που οι αγορές χρειάζονται περισσότερη σκέψη, τα Cardigans M&S προσφέρουν αυτόν τον συνδυασμό design, ποιότητας και υπευθυνότητας που δύσκολα βρίσκεις συγκεντρωμένο. Δεν υπόσχονται θαύματα. Υπόσχονται κάτι πιο σημαντικό. Να σταθούν δίπλα σου σε κάθε σεζόν, σε κάθε περίσταση, χωρίς να χάνουν την αξία τους. Και αυτό, τελικά, είναι το πιο σύγχρονο fashion statement.