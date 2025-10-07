Κάθε φθινόπωρο κουβαλά κάτι μαγικό και είναι η στιγμή που αφήνεις πίσω τα ανάλαφρα καλοκαιρινά υφάσματα και αγκαλιάζεις τη ζεστασιά ενός νέου ξεκινήματος με effortless chic mood. Αν το σκεφτείς, η γκαρνταρόμπα σου είναι λίγο σαν καθρέφτης της διάθεσής σου και χρειάζεται cozy πινελιές, λίγο χρώμα, λίγη λάμψη και πολλή αυτοπεποίθηση. Για αυτό υπάρχουν τα M&S, με μια συλλογή που μοιάζει να ξέρει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις.

Η νέα συλλογή M&S Φθινόπωρο 2025

Αρχικά, η φετινή συλλογή της M&S αποπνέει μοντέρνα κομψότητα με διαχρονικά στοιχεία. Πανωφόρια που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα, πλεκτά που χαρίζουν στιλ χωρίς προσπάθεια και denim που γίνεται το απόλυτο all-day κομμάτι. Οι αποχρώσεις –σοκολά, βαθύ μπλε και σκούρο κόκκινο– αποπνέουν φθινοπωρινή ζεστασιά, ενώ τα animal prints και τα βελούδινα υφάσματα προσθέτουν μια νότα πολυτέλειας. Αν ψάχνεις κάτι που να παντρεύει τη θηλυκότητα με την άνεση, θα λατρέψεις τη σειρά The Edit: trench coats, δερμάτινες φούστες σε Α γραμμή και tailored σετ που αποπνέουν δυναμισμό και αυτοπεποίθηση.

Casual, αλλά με χαρακτήρα

Επίσης, για τις μέρες που θέλεις να δείχνεις ανεπιτήδευτα σικ, η M&S σου έχει τη λύση. Το Casual Edit φέρνει πιο polished εκδοχές του καθημερινού ντυσίματος: knitted waistcoats για layering, A-line φορέματα, midaxi φούστες και tailored σορτς που φοριούνται από το πρωί ως το βράδυ. Οι διακριτικές κεντημένες λεπτομέρειες και τα crafted prints κάνουν κάθε look μοναδικό — σαν να έχει τη δική του προσωπική ιστορία.

Μόδα με συνείδηση

Τέλος, η Marks & Spencer δεν προσφέρει μόνο όμορφα ρούχα, αλλά και μια φιλοσοφία που σέβεται το περιβάλλον. Όλο το βαμβάκι προέρχεται από πιο βιώσιμες πηγές, ενώ αποκλείονται πλήρως υλικά όπως η αγκόρα και η αλπάκα. Έτσι, ξέρεις ότι κάθε σου επιλογή είναι τόσο κομψή όσο και υπεύθυνη.

Εν ολίγοις, τα M&S Autumn 2025 είναι μια ωδή στη σύγχρονη γυναίκα – σε εσένα που θέλεις να συνδυάζεις στιλ, άνεση και υπευθυνότητα. Είτε πας στο γραφείο είτε σε ένα after-work ποτό, τα κομμάτια της συλλογής υπόσχονται να σε συνοδεύουν με φινέτσα και αυτοπεποίθηση.

Και αν θες λίγη ακόμα έμπνευση, ρίξε μια ματιά στο Instagram της M&S ή στο Facebook, εξάλλου το στυλ, όπως και η ζωή, είναι ωραίο όταν το μοιράζεσαι.