Το τζιν είναι από εκείνα τα λίγα πράγματα στη ντουλάπα μας που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς είναι πάντα εκεί παρόν σε κάθε φάση της ζωής μας. Η αλήθεια είναι πως όσο μεγαλώνουμε αναζητούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση που μας κάνει να νιώθουμε ο εαυτός μας και στην ποιότητα που δείχνει ότι ξέρουμε να επιλέγουμε σωστά. Αυτή την περίοδο το denim αλλάζει διάθεση και επιστρέφει πιο χαλαρό και καθαρό μέσα από κομμάτια που φοριούνται εύκολα και δείχνουν πάντα σωστά χωρίς να προσπαθούν υπερβολικά. Η νέα συλλογή της M&S εστιάζει ακριβώς σε αυτή την αυθεντικότητα με γραμμές που κινούνται φυσικά μαζί μας. Οι wide leg επιλογές δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας ενώ τα straight jeans καταφέρνουν να ισορροπούν με επιτυχία ανάμεσα στο casual και το πιο προσεγμένο στυλ. Οι αποχρώσεις παίζουν σε όλη την γκάμα του μπλε ξεκινώντας από το βαθύ indigo και φτάνοντας μέχρι το αγαπημένο washed denim προσφέροντας λύσεις για κάθε ώρα της ημέρας.

Ποιότητα που δεν χρειάζεται να φωνάζει

Όταν μιλάμε για ένα καλό τζιν οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά ακόμα και αν παραμένουν διακριτικές. Οι καθαρές ραφές και οι σωστές αναλογίες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει ποιοτικό χωρίς να χρειάζεται styling υπερβολές για να αναδειχθεί. Είναι τα κομμάτια που γίνονται οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της καθημερινής μας γκαρνταρόμπας αφού συνδυάζονται ιδανικά με τα πλεκτά μας τα λευκά πουκάμισα ή ακόμα και με ένα απλό τοπ.

Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ένα brand με ιστορία από το 1884 να παραμένει τόσο σύγχρονο και να επενδύει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα. Στην M&S το 100% του βαμβακιού που χρησιμοποιείται στα ρούχα προέρχεται από πιο βιώσιμες πηγές όπως το BCI Cotton ενώ αξιοποιούνται και επιλογές όπως το οργανικό και το ανακυκλωμένο βαμβάκι. Η δέσμευση για υπεύθυνη παραγωγή και η πλήρης διαφάνεια σχετικά με τα εργοστάσια κατασκευής δείχνουν μια ωριμότητα που εμείς οι γυναίκες εκτιμάμε πλέον πολύ περισσότερο από ένα απλό trend.

Επιλογές για κάθε στυλ και σωματότυπο

Στα 27 καταστήματα της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει το ιδανικό ταίρι για το δικό του σωματότυπο. Από το κλασικό και πάντα κολακευτικό Mom Jean μέχρι τα εντυπωσιακά Flared σκούρα παντελόνια και τα Wide leg με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες η ποικιλία καλύπτει κάθε ανάγκη. Είτε πρόκειται για ένα city look στο γραφείο είτε για το πιο χαλαρό weekend mood το καλό denim δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις.

Η εξειδικευμένη ομάδα σχεδιαστών στο Λονδίνο φροντίζει ώστε κάθε κομμάτι να συνδυάζει την αισθητική με τη λειτουργικότητα και το διαχρονικό στυλ. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να επενδύουμε σε ρούχα που θα φοράμε για χρόνια και όχι μόνο για μια σεζόν. Με παρουσία σε πάνω από 1.500 καταστήματα παγκοσμίως η εμπιστοσύνη που εμπνέει η μάρκα είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς παράδοσης στην ποιότητα.

Τελικά το να βρίσκεις το σωστό τζιν είναι λίγο σαν να βρίσκεις έναν καλό φίλο που σε ξέρει καλά και σε στηρίζει στα δύσκολα. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο ούτε να ακολουθεί πιστά κάθε εφήμερη μόδα. Χρειάζεται απλώς να έχει καλή εφαρμογή και να σε κάνει να νιώθεις όμορφη μέσα στην απλότητά σου.