Κομπλιμέντο: Πώς μια φράση μπορεί να αλλάξει όλη μας τη μέρα

Έχετε προσέξει ποτέ πόσο φτιάχνει η διάθεσή μας με μια μόνο κουβέντα; Δεν χρειάζονται υπερβολές. Αρκεί εκείνο το αυθόρμητο βλέμμα μιας φίλης ή ακόμα και ενός περαστικού που θα σταθεί σε μια λεπτομέρεια επάνω μας και θα χαμογελάσει. Ένα ειλικρινές κομπλιμέντο λειτουργεί σαν μια μικρή ένεση αυτοπεποίθησης που μας κάνει να περπατάμε με λίγη παραπάνω σιγουριά και να νιώθουμε υπέροχα με τον εαυτό μας. Αυτή ακριβώς τη μαγεία της σύνδεσης και τη συναισθηματική πλευρά της μόδας επέλεξε να αναδείξει η Marks & Spencer.

Ζωγραφίζοντας τη νέα μας γκαρνταρόμπα

Πήραμε μέρος σε μια εμπειρία που μας έκανε να δούμε τη νέα Spring συλλογή 2026 με άλλη ματιά. Στον όμορφο χώρο του Community Club η M&S μας κάλεσε να ανακαλύψουμε τη δύναμη των κομπλιμέντων μέσα από ένα δημιουργικό workshop ζωγραφικής.

Εκεί ανάμεσα σε χρώματα και καμβάδες συναντήσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα όπως τη Μαρία Ηλιάκη και την Εβελίνα Νικόλιζα αλλά και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου και την Έβελυν Καζαντζόγλου. Όλες τους φορούσαν φανταστικά σύνολα από τη νέα συλλογή δείχνοντάς μας πώς η φρεσκάδα και η θηλυκότητα γίνονται πράξη στην καθημερινότητά μας.

Τι μας ενθουσίασε περισσότερο στην εκδήλωση:

Κάθε καλεσμένη έλαβε το δικό της προσωπικό κουτί με ρούχα διαλεγμένα ειδικά για το στυλ της

Πιάσαμε τα πινέλα και αποτυπώσαμε την έμπνευση από τα μοτίβα της συλλογής πάνω σε καμβάδες

Στο τέλος όλοι οι καμβάδες ενώθηκαν σε ένα μεγάλο έργο τέχνης που έγραφε «Το λατρεύω!» και μας γέμισε χαμόγελα

Χρησιμοποιήσαμε τα λουλούδια ως σύμβολα αφού κάθε ένα μεταφέρει ένα διαφορετικό μήνυμα όπως ακριβώς και τα κομπλιμέντα μας

Μόδα που μας προσέχει

Πέρα από τα χρώματα της καμπάνιας Love That αυτό που μας κάνει να εμπιστευόμαστε τη Marks & Spencer είναι η δέσμευσή της για έναν καλύτερο πλανήτη. Χαιρόμαστε να φοράμε ρούχα από βαμβάκι που προέρχεται κατά 100% από βιώσιμες πηγές. Επίσης νιώθουμε σιγουριά ξέροντας ότι η εταιρεία έχει αποκλείσει υλικά όπως η αγκόρα και το αλπάκα δείχνοντας σεβασμό στα ζώα.

Τέλος, η M&S συνεχίζει να μας εμπνέει να εκφράζουμε το προσωπικό μας στυλ με αυτοπεποίθηση. Γιατί τελικά όταν νιώθουμε όμορφα με αυτό που φοράμε η μέρα μας γίνεται λίγο πιο φωτεινή και γεμάτη θετική ενέργεια.