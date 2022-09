Έπεσε η αυλαία της 74ης απονομής των βραβείων Emmy, η οποία φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τίμησε τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και ερμηνείες για το 2022. Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, που έκλεψαν την παράσταση ήταν δύο. Η αμερικανίδα ηθοποιός Zendaya, η οποία υποδύεται μια έφηβη που είναι εθισμένη στα ναρκωτικά στο «Euphoria» του HBO, και Νοτιοκορεάτης Λι Τζονγκ-τζε που κέρδισε το βραβείο Emmy για τον καλύτερο ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά, για την ερμηνεία του στο «Squid Game». Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο Emmy καλύτερης ηθοποιού για την Ζεντέγια, ενώ ο Λι Τζονγκ-τζε έγινε ο πρώτος νικητής αυτού του βραβείου για μη αγγλόφωνη ερμηνεία.

Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά τους νικητές:

-Καλύτερη δραματική σειρά: Succession

-Καλύτερη κωμική σειρά: Ted Lasso

-Καλύτερη μίνι σειρά: The White Lotus

-Βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά: Λι Τζονγκ-τζε (Squid Game)

-Βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά: Ζεντάγια (Euphoria)

-Βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά: Μάθιου Μακφάντιεν (Succession)

-Βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά: Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

-Βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά: Τζέισον Σουντέικις (Ted Lasso)

-Βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά: Τζιν Σμαρτ (Hacks)

-Βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά: Μπρετ Γκολντστάιν (Ted Lasso)

-Βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά: Σέριλ Λι Ραλφ (Abbott Elementary)

-Βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά: Μάικλ Κίτον (Dopesick)

-Βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά: Αμάντα Σάιφρεντ (The Dropout)

-Βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά: Μουράι Μπάρτλετ (The White Lotus)

-Βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

-Καλύτερη σειρά reality: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

-Καλύτερο talk show: Last Week Tonight With John Oliver

-Καλύτερο sketch show: Saturday Night Live

Διαβάστε επίσης: