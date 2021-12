Ο ηθοποιός Chris Noth έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεοπτική σειρά του HBO “Sex and the City”, στην οποία υποδύθηκε το Mr Big. Πρόσφατα μάλιστα τον είδαμε να επιστρέφει τηλεοπτικά στο reboot της σειράς “And just like that…” μαζί με το υπόλοιπο καστ, όμως στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου σημειώθηκε ο θάνατος του χαρακτήρα του.

Ο Noth τις τελευταίες μέρες απασχολεί τα μέσα, δυστυχώς όμως ο λόγος δεν είναι οι υποκριτικές του ικανότητες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο γυναίκες το 2004 και το 2015.

Η θέση του ηθοποιού απέναντι στις κατηγορίες

Φυσικά ο ίδιος έσπευσε να διαψεύσει το εν λόγω δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές που είχε με τις δύο γυναίκες ήταν συναινετικές. «Οι κατηγορίες σε βάρος μου από άτομα που συνάντησα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Το όχι σημαίνει πάντα όχι και αυτή είναι μια γραμμή την οποία δεν περνώ. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Στο ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, δύο γυναίκες που δεν κατονομάζονται (χρησιμοποιούν ψευδώνυμα) ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν από τον ηθοποιό στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, το 2004 και το 2015. Και οι δύο είπαν ότι η επιστροφή του Νοθ στην τηλεοπτική σειρά πυροδότησε αναμνήσεις από τις εμπειρίες τους μαζί του.

