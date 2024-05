Η Τέιλορ Σουίφτ είχε μια μικρή δυσκολία με τα ρούχα της κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Eras στην Σουηδία, αλλά την αντιμετώπισε με επαγγελματισμό. Κατά την τρίτη νύχτα της περιοδείας της στο Friends Arena στη Στοκχόλμη, ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη Τέιλορ Σουίφτ να ρυθμίζει ένα μικρόφωνο που ήταν στο πίσω μέρος του φορέματός της κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Η 34χρονη ποπ σταρ αντιμετώπισε το πρόβλημα με το μικρόφωνο και το φόρεμά της με αυτοπεποίθηση: έλυσε ολόκληρο το μπλε φόρεμά της στη σκηνή για να διορθώσει το πρόβλημα.

Ακόμη αστειεύτηκε με το κοινό για το μικρόφωνό της που “χάλασε” και τους ζήτησε να “συζητήσουν μεταξύ τους” για λίγο. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε σε άλλο σημείο της σκηνής, άνοιξε το φόρεμά της και διόρθωσε το πρόβλημα, αποκαλύπτοντας το κοστούμι της από το τραγούδι “I Can Do It With a Broken Heart” από κάτω. Τελικά, ένας μέλος του συνεργείου της την βοήθησε και επέστρεψε στο ρυθμό της συναυλίας, προσθέτοντας και έναν χαριτωμένο χορό.

Παρά την εκπληκτική της εμφάνιση, που συνοδεύτηκε από ενθουσιώδη χειροκροτήματα και τραγούδια του κοινού, πολλοί που είδαν το βίντεο εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το ατυχές περιστατικό με το φόρεμα. “Τα σορτς της μοιάζουν με πάνες. Πολύ αντιαισθητικό,” σχολίασε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άλλος πρόσθεσε: “Αυτά μοιάζουν με εσώρουχα της γιαγιάς.”

“Το παλιότερο κόλπο για να τραβήξεις την προσοχή,” συνεχίστηκε η κριτική, με μερικούς να υποστηρίζουν ότι η Σουίφτ μπορεί να άφησε σκόπιμα το φόρεμά της να ανοίξει. “Φαίνεται σκόπιμο” παρατήρησε ένας, ενώ άλλος πρόσθεσε: “Λοιπόν, είναι συνηθισμένη στο να βγάζει τα ρούχα της.”

Παρά την κριτική, οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της Σουίφτ έσπευσαν να την υπερασπιστούν. “Συμβαίνει! Το χειρίστηκε με χάρη” σχολίασε ένας θαυμαστής. Ένας άλλος υποστηρικτής είπε: “Ό,τι κι αν φορούσε από κάτω, ήταν ωραίο κι αυτό.”

