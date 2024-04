Η Τέιλορ Σουίφτ έχει καταφέρει να σημειώσει νέα επιτυχία με το τελευταίο της άλμπουμ, «The Tortured Poets Department», που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις στο Spotify μέχρι τις 22 Απριλίου. Η κυκλοφορία του άλμπουμ την προηγούμενη εβδομάδα, απέσπασε αμέσως την προσοχή, φτάνοντας τα 300 εκατομμύρια streams μέσα σε μία μέρα, καθιστώντας την την πρώτη καλλιτέχνιδα με τέτοιο επίτευγμα στην πλατφόρμα.

Στο παρελθόν, η Σουίφτ είχε ήδη σημειώσει ρεκόρ στο Spotify, καθώς τον Αύγουστο του 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κέρδισε 100 εκατομμύρια ακροατές σε ένα μήνα. Το άλμπουμ της «Midnights», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022, αποτέλεσε επίσης μια σημαντική επιτυχία, καθώς έγινε το πιο ακουσμένο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2023 και το άλμπουμ με τις περισσότερες αναπαραγωγές σε μία ημέρα στην ιστορία του Spotify.

Το νέο της άλμπουμ, «The Tortured Poets Department», το 11ο στην καριέρα της, περιλαμβάνει συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Florence And The Machine και Post Malone. Οι στίχοι και οι τίτλοι των τραγουδιών του φαίνεται πως κάνουν αναφορές σε προηγούμενες σχέσεις της καλλιτέχνιδας.

