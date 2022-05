Τα προϊόντα ομορφιάς αποτελούν τον απόλυτο σύμμαχό μας κάθε καλοκαίρι, προκειμένου να δείχνουμε όμορφες και λαμπερές όχι μόνο στην παραλία αλλά και σε κάθε πρωινή ή βραδινή μας έξοδο. Γι’ αυτό, μια έρευνα αγοράς, για να μάθουμε τις τελευταίες αφίξεις, είναι απαραίτητη και το Μάιο. Δες, στη συνέχεια, τα προϊόντα που δοκιμάσαμε αυτή την εβδομάδα και συστήνουμε να προσθέσεις κι εσύ στο νεσεσέρ σου!

Χείλη…τριανταφυλλένια!

Μετά το εμβληματικό Rêve de Miel balm, η Nuxe προσκαλεί τα χείλη μας να γευτούν μια νέα τριανταφυλλένια απόλαυση, το Very Rose Lip Balm. Η σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με έλαιο τριαντάφυλλου από τα πέταλα τριανταφυλλιάς από το Μαρόκο, γνωστό για την μεγάλη περιεκτικότητά του σε λιπαρά οξέα. Αυτό το έλαιο ενυδατώνει και χαρίζει απαλότητα στα ξηρά έως και στα πολύ ξηρά χείλη, καθώς είναι συνδυασμένο με τις προστατευτικές ιδιότητες του κεριού μέλισσας και του βουτύρου καριτέ, τα οποία προσφέρουν μια αίσθηση άνεσης και κάνουν τα χείλη πιο απαλά. Μια 100% φυτική χρωστική ουσία του δίνει την διακριτική ροζ απόχρωσή του.

Η δύναμη της Vegan κερατίνης σε μια επαγγελματική Clean σύνθεση

Δυσκολεύεσαι να επιλέξεις μεταξύ clean και performance, μεταξύ vegan συνθέσεων και υψηλής απόδοσης; Οι νέες σειρές Clean Performance της Schwarzkopf Professional ανταποκρίνονται άριστα και στα δύο, χάρη στη δύναμη της προηγμένης τεχνολογίας Bonacure και στη νέα επαγγελματική, clean σύνθεσή τους. Ζήτα τις από τον κομμωτή σου, προκειμένου να φύγεις νιώθοντας όμορφη και γεμάτη αυτοπεποίθηση, εσωτερικά και εξωτερικά, τη στιγμή που ο επαγγελματίας στο κομμωτήριο κάνει το καθήκον του προς έναν πιο βιώσιμο κόσμο, χωρίς συμβιβασμούς ως προς τα εξαιρετικά αποτελέσματα μαλλιών. Η Bonacure Clean Performance στοχεύει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των κομμωτών όσο και των καταναλωτών, με τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της: την προηγμένη τεχνολογία, τις clean συνθέσεις και τη βιώσιμη συσκευασία.

Το αντηλιακό που μας βοηθά να κερδίζουμε χρόνο

Ζούμε την καθημερινότητά μας στην πιο fast forward εκδοχή της και μας αρέσει γιατί δεν πλήττουμε ποτέ. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε όχι μόνο αποτελεσματική προστασία αλλά και μία ευέλικτη, πρακτική αντηλιακή λύση που θα μας ακολουθεί πάντα και παντού και θα μας βοηθά να κερδίζουμε χρόνο στην busy routine μας. Η δραστήρια καθημερινότητά μας υποστηρίζεται πλέον από το SUN SCREEN ON THE MOVE SPF 50 της FREZYDERM, χάρη στην ON THE MOVE τεχνολογία του που ψεκάζεται πανεύκολα και γρήγορα, ενώ είσαι εν κινήσει, χωρίς να χρειάζεται επάλειψη με τα χέρια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις τα μάτια και να ψεκάσεις, ακόμα και πάνω από αυτά.

Yφασμάτινες μάσκες προσώπου διπλής λειτουργίας

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της συλλογής μάσκας προσώπου Farm To Face που ενεργοποιείται μέσω του UFO, η FOREO λανσάρει μια νέα, φρέσκια καινοτομία: τη συλλογή Farm To Face Sheet Mask Collection, μια νέα συλλογή υφασμάτινων μασκών προσώπου διπλής λειτουργίας. Φτιαγμένη με αγνά και φυσικά συστατικά, κάθε μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονική sheet mask για μια χαλαρωτική θεραπεία 20 λεπτών ή ως ενισχυμένη μάσκα προσώπου σε συνδυασμό με την έξυπνη συσκευή UFO 2, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Hyper-Infusion για να ενισχύσει την απορρόφηση των συστατικών της μάσκας, για απαλή, λεία, λαμπερή επιδερμίδα σε μόλις 2 λεπτά.

H απάντηση στη φωτογήρανση

Το UV-AGE DAILY της VICHY, που διατίθεται και με χρώμα, παρέχει προηγμένη προστασία UVB SPF50+ και UVA PF46 προλαμβάνοντας τη φωτογήρανση και, ταυτόχρονα, διορθώνοντας τα ήδη υπάρχοντα σημάδια φωτογήρανσης, συμπεριλαμβανομένων των κηλίδων. Χάρη στη δύναμη της τεχνολογίας Netlock (κατοχυρωμένη με πολλαπλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και των αντιγηραντικών ενεργών συστατικών, η εξαιρετικά ανάλαφρη, υδάτινη υφή του σχηματίζει ένα φιλμ προηγμένης προστασίας UV με αόρατο φινίρισμα χωρίς λευκά υπολείμματα.

Τέλος στο φριζάρισμα

Η Aveda, το υψηλής απόδοσης brand περιποίησης μαλλιών, επαναφέρει μια νέα και προηγμένη συλλογή Smooth Infusion, που δημιουργήθηκε για να δαμάζει το φριζάρισμα και προστατεύει από την υγρασία για ένα λείο, κομψό χτένισμα που διαρκεί. Ακόμη και τα πιο επιρρεπή στο φριζάρισμα μαλλιά μεταμορφώνονται άμεσα με μια προηγμένη plant–powered τεχνολογία που προστατεύει όλους τους τύπους μαλλιών από το φριζάρισμα για έως και 72 ώρες με τα προϊόντα styling της συλλογής, τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη. Αξιοποιώντας τις αρχές της Βιώσιμης Χημείας, η φυτική τεχνολογία της συλλογής Smooth Infusion της Aveda, που προέρχεται κατά 95% από τη φύση, χωρίς σιλικόνη, περιλαμβάνει μία Ασπίδα Φυτικών Πολυμερών και ένα Μείγμα Βοτανικών Ελαίων Λείανσης, χαρίζοντας άμεσα λεία μαλλιά από τις πρώτες κιόλας χρήσεις.

