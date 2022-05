Ήρθε επιτέλους η σεζόν των καλοκαιρινών και τι καλύτερο από το να τρέξουμε στα μαγαζιά για να προλάβουμε όλα τα hot κομμάτια, που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα και το στιλ μας. Θα σου προτείνω όλες τις νέες συλλογές για να διαλέξεις τα κομμάτια που σε αντιπροσωπεύουν.

Αυτή τη σεζόν παίρνουμε τα σακίδια μας και ξεκινάμε μια ξέφρενη βόλτα με το Burning Road, το νέο editorial της Bershka που περιλαμβάνει μια επιλογή από εμφανίσεις που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το ελεύθερο και εύκολο πνεύμα του καλοκαιριού.

Αυτό το νέο fashion drop περιλαμβάνει το must-have τρίο του 2022: Crochet, denim και φυσικά το βασικό λινό, που παίρνει σχήμα σε πολύ θηλυκές σιλουέτες σε αυτό το editorial, μέσα από σύνολα όπως η φούστα και το τοπ.

Οι πιο casual λεπτομέρειες προέρχονται από άλλα στοιχεία, όπως λαιμόκοψη, cargo φούστες και τζιν παντελόνια, καθώς και φορέματα και φούστες σε στυλ σαρόνγκ.

Η χρωματική παλέτα που διατρέχει τα διαφορετικά στυλ του Burning Road διαθέτει χρώματα όπως το λευκό και το γαλάζιο τζιν, σε αντίθεση εδώ με τις έντονες αποχρώσεις του πορτοκαλί, του πράσινου και του μπλε. Αυτά τα ζωηρά χρώματα υλοποιούνται μέσα από πολύχρωμες ζιγκ-ζαγκ στάμπες και γραφικές λεπτομέρειες στα μπλουζάκια.

H new in σειρά της Pull and Bear περιλαμβάνει όλα τα καλοκαιρινά κομμάτια που χρειάζεσαι με μαγιό, έντονα χρώματα, τέλεια Denim και καθημερινά ρούχα που θα σε κάνουν ακόμα πιο στιλάτη.

Δοκίμασε όλες τις νέες αφίξεις στη γυναικεία μόδα: two piece outfits, total denim look, δερμάτινα φορέματα, sheepskin μπουφάν, τοπ με κουμπιά και κοψίματα.