Θυμάμαι έντονα εκείνη την αίσθηση της δεκαετίας του ενενήντα όταν όλα έμοιαζαν πιο απλά και οι μυρωδιές είχαν τη δύναμη να μας ορίσουν. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο άρωμα που κυκλοφορούσε σε κάθε σχολική τσάντα και σε κάθε εφηβικό δωμάτιο και η είδηση πως επιστρέφει μου προκάλεσε μια γλυκιά ανατριχίλα. Η The Body Shop αποφάσισε να κάνει το χατίρι σε χιλιάδες γυναίκες που δεν σταμάτησαν ποτέ να ζητούν το θρυλικό Dewberry και έτσι το εμβληματικό icon είναι πάλι εδώ για να μας θυμίσει ποια κορίτσια ήμασταν.

Μια φρέσκια ματιά σε μια κλασική αξία

Η νέα εκδοχή του αρώματος διατηρεί όλη εκείνη τη νοσταλγική τόλμη που το έκανε ξεχωριστό αλλά έρχεται ανανεωμένη με σύγχρονες υφές και εξελιγμένες φόρμουλες. Το ταξίδι ξεκινά με μια έντονη και ζουμερή έκρηξη από φρέσκα βατόμουρα που δένουν αρμονικά με πράσινα φύλλα και μια υποψία ευκαλύπτου προσφέροντας μια άμεση αίσθηση ελευθερίας. Καθώς οι ώρες περνούν το άρωμα ξεδιπλώνει μια πιο κομψή πλευρά με νότες από γιασεμί και λευκό κρίνο που λειτουργούν σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Στο τέλος αυτό που μένει στο δέρμα είναι η ζεστασιά του κέδρου και του musk που χαρίζει μια ήρεμη αυτοπεποίθηση η οποία ταιριάζει απόλυτα στη γυναίκα που είμαστε σήμερα.

Μια ολοκληρωμένη ιεροτελεστία φροντίδας

Η σειρά δεν περιορίζεται μόνο στο άρωμα αλλά προσφέρει μια ολόκληρη εμπειρία περιποίησης που ξεκινά από το ντους και φτάνει μέχρι την ενυδάτωση. Το αναζωογονητικό Shower Gel καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα χωρίς να την ξηραίνει ενώ το Body Yogurt είναι η ιδανική επιλογή για εμάς που βιαζόμαστε αφού απορροφάται αμέσως και προσφέρει ενυδάτωση για σαράντα οκτώ ώρες. Για τις στιγμές που χρειαζόμαστε κάτι πιο πλούσιο το κλασικό Body Butter της The Body Shop με χειροποίητο βούτυρο καριτέ από την Γκάνα παραμένει η σταθερή αξία για βαθιά θρέψη που διαρκεί έως και ενενήντα έξι ώρες. Ακόμα και τα χέρια μας έχουν τη δική τους φροντίδα με το Hand Balm που περιποιείται και τα πετσάκια αφήνοντας τα χέρια βελούδινα.

Το μυστικό για διάρκεια που ξεχωρίζει

Αν υπάρχει ένα προϊόν που κλέβει την παράσταση αυτό είναι αναμφίβολα το Perfume Oil το οποίο θεωρείται το hero προϊόν της σειράς. Πρόκειται για ένα συμπυκνωμένο έλαιο αρώματος που χαρίζει την πιο έντονη και μακράς διάρκειας εμπειρία Dewberry. Λίγες σταγόνες στα σημεία του παλμού είναι αρκετές για να αναδειχθεί πλήρως η σύνθεση και να μας συντροφεύει όλη μέρα. Για ένα πιο ελαφρύ αποτέλεσμα υπάρχει πάντα το Fragrance Mist που είναι τέλειο για layering και μπορεί να ανανεώνεται όσο συχνά θέλουμε.

Με λίγα λόγια, είναι όμορφο να βλέπουμε αγαπημένα brands να τιμούν την ιστορία τους και να μας προσφέρουν ξανά κομμάτια της δικής μας διαδρομής. Το Dewberry δεν είναι απλώς ένα άρωμα αλλά μια υπενθύμιση πως κάποιες αξίες παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο και πως η ομορφιά μπορεί να είναι ταυτόχρονα νοσταλγική και απόλυτα σύγχρονη.