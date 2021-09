Η Cara Delevingne, η οποία έχει καθιερώσει την θέση της ως fashion icon, επέλεξε να κάνει μία διαφορετική εμφάνιση στο φετινό κόκκινο χαλί του MET Gala 2021. To λευκό σύνολο που υπογράφει η Maria Grazia Chiuri του Οίκου Dior που επέλεξε το 29χρονο μοντέλο είχε ένα ηχηρό μήνυμα. Αναγράφει με κόκκινα γράμματα το «Peg the Patriarchy» (μτφ: ‘Κάρφωσε’ την πατριαρχία). Το συνδύασε με ελαφρύ smokey eye και wet look στα μαλλιά.

Το μοντέλο, η οποία υπερασπίζεται και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, στην οποία ανήκει και η ίδια, έχει μιλήσει πολλές φορές υπέρ του φεμινισμού. Έχει δεχτεί πολλές φορές κριτική για το αντισυμβατικό στιλ της, το οποία δεν συμβιβάζεται με τις πατριαρχικές νόρμες, που θέλουν την γυναίκα «θηλυκή» και σέξυ.

Μάλιστα, και εκείνη μερικά χρόνια πριν είχε υποστεί και παρενόχληση από τον Harvey Weinstein, όπως πολλές άλλες star του Hollywood, ο οποίος την είχε απειλήσει μεταξύ άλλων ότι εάν δεν κοιμηθεί μαζί του δεν θα ξανά εργαστεί στον χώρο.

Σε έναν χώρο που ακόμη οι γυναίκες ηθοποιοί επηρεάζονται άμεσα από την πατριαρχία, η οποία τις θέλει να παραμένουν νέες και όμορφες ενώ οι άντρες συνάδελφοί τους «γερνάνε καλά», που τις πληρώνει λιγότερο σε σχέση με τους άντρες συμπρωταγωνιστές τους, που τις αναγκάζει να υπομένουν την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και την σεξουαλική παρενόχληση από τους άντρες παραγωγούς/σκηνοθέτες, που τις περιορίζει σε επιφανειακούς ρόλους ώστε να υπάρχει μία «αιθέρια» γυναικεία παρουσία στην ταινία, εκεί είναι που δεν σταματά να είναι σημαντικό να μιλούμε για τον φεμινισμό. Καθώς ακόμη και στην βιομηχανία του Χόλυγουντ, όπου οι γυναίκες που την απαρτίζουν έχουν την δύναμη της φωνής τους, τα πατριαρχικά στερεότυπα κρατούν καλά ακόμη.