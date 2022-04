Η επετειακή 30η Athens Xclusive Designers Week σήκωσε αυλαία και εντυπωσίασε με την έναρξη της. Καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας, φαντασμαγορικά fashion shows και ένα μοναδικό official opening με τη Special Guest Star της επετειακής Εβδομάδας Μόδας, Δούκισσα Νομικού!

Η Εβδομάδα μόδας της Αθήνας ξεκίνησε με ένα μοναδικό installation του Λάκη Γαβαλά με μότο «Riding with grace, Riding in fashion, Riding to show your unique balance in mind and style» παρουσίασε τη νέα του συλλογή εντυπωσιάζοντας το κοινό. Όλοι οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό δρώμενο με μοτοσυκλέτες στο εξωτερικό χώρο του Ζάππειου.

Ακολούθησε το fashion show της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας Daphne Valente η οποία παρουσίασε τη συλλογή “Midsummer Night’s Dream” S/S 2022 Collection.

Η έμπνευση για τη συλλογή της έρχεται από το έργο του William Shakespeare «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» που διαδραματίζεται στην Αρχαία Ελλάδα, σε ένα μαγεμένο Αθηναϊκό δάσος. Η χαρά της ζωής εκφράζεται με μια εκρηκτική παλέτα ζωηρών χρωμάτων που συνυπάρχουν αρμονικά με τα βαθιά, γήινα χρώματα του μαγεμένου δάσους. Το ‘Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας’ είναι μια εμπνευσμένη, χαλαρή, αισθησιακή και προκλητική συλλογή για ένα μακρύ παραμυθένιο Ελληνικό καλοκαίρι. Highlight του show το εντυπωσιακό φινάλε με τα μοντέλα να κρατούν πλακάτ με κοινωνικά μηνύματα όπως «stop the war » , «stop racism», «say no to fast fashion», «no bullying» και πολλά άλλα με την σχεδιάστρια μόδας να κλείνει το fashion show μοιράζοντας όλους το μήνυμα «All we need is Love» κερδίζοντας το θαυμασμό του κοινού!

O οίκος Kathy Heyndels παρουσίασε τη συλλογή άνοιξη 2022 “Spectrum”. Μια πανδαισία χρωμάτων από το κίτρινο του ήλιου μέχρι το μπλε της θάλασσας όπου οι έντονες αποχρώσεις καλωσορίζουν ξανά την λάμψη. Μια ρομαντική αλλά και cozy προσέγγιση με total white looks κοστούμια με κυρίαρχες τις μίνιμαλ αποχρώσεις. Περπατώντας με πολυτελή φτερά ως λεπτομέρεια σε φορέματα, δίνοντας τον αέρα που μπορεί να έχει κάθε γυναίκα. Τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος κυριαρχούν, μεταξωτές υφές με πολλά υφάσματα, μακριά μανίκια με ανοίγματα και τζόκερ ενωμένα με τα ρούχα κάνουν την γυναίκα να το τολμήσει. Μίνι φορέματα με ασύμμετρα τελειώματα, αλλά και τριγωνικές βατές αντικαθιστούν το απλό με το ιδιαίτερο. Τουαλέτες με έναν ώμο και με ανοιχτή πλάτη και βολάν που αγκαλιάζουν τον λαιμό. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείψει η μοναδική στιγμή της κάθε γυναίκας φορώντας το νυφικό με το ύφος και το στυλ που έχει ονειρευτεί.

O Marios Togos έρχεται με μια φρεσκάδα να μας παρουσιάσει τη δική του συλλογή «Zebra» για την άνοιξη 2022. Τα Cargo παντελόνια και βερμούδες συνεχίζουν να μας εντυπωσιάζουν και να τα επιλέγουμε για ένα πιο Streetwear outfit. Αποχρώσεις όπως Black and White με oversized ρούχα, πράσινο, μπεζ αλλά και Animal prints με satin details δίνουν ένα διαφορετικό ύφος και στυλ. Τέλος, τα Vest έρχονται να κλέψουν την παράσταση καθώς θα έχουν λεπτομέρειες που τα κάνουν μοναδικά.

Η πρώτη μέρα έκλεισε με ένα φαντασμαγορικό opening party με οικοδέσποινα την ψυχή της εβδομάδας μόδας κα. Τόνια Φουσέκη και Special Guest Star τη μία και μοναδική Δούκισσα Νομικού.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο αναμεσά στους παρευρισκόμενους και η Αντιδήμαρχος Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών, Κατερίνα Γκαγκάκη η οποία έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό όπως και οι επί χρόνια σχεδιαστές της διοργάνωσης η σχεδιάστρια μόδας και η Προέδρος του Σωματείου Ελλήνων σχεδιαστών, Ορσαλία Παρθένη, και ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Σχεδιαστών, Βασίλης Ζούλιας, όπου μίλησαν για την σπουδαιότητα της Εβδομάδας Μόδας της Αθηνάς και το σημαντικό έργο που επιτελεί τα τελευταία 15 χρόνια με απόλυτη συνέπεια.

Η βραδιά κορυφώθηκε με το διεθνών προδιαγραφών, υψηλής αισθητικής κι ευρηματικής σκηνοθεσίας show παρουσίασης των κοσμημάτων και του αρώματος Doukissa Nomikou (www.doukissanomikou.com), με την εκθαμβωτική Δούκισσα με το εντυπωσιακό outfit Celia Kritharioti, τα ξεχωριστά παπούτσια Envie Shoes και τα μοναδικά κοσμήματα Doukissa Nomikou (www.doukissanomikou.com), να ενθουσιάζει κοινό, ειδικούς και ΜΜΕ, αποτελώντας το κύριο θέμα συζήτησης της πρώτης ημέρας της Εβδομάδας Μόδας, κατακλύζοντας τα social media! Στο ξεχωριστό show τα μοντέλα σε υπερυψωμένα βάθρα και με δημιουργικές προβολές σε οθόνες, παρουσίασαν τα κοσμήματα Doukissa Nomikou (www.doukissanomikou.com), φορώντας ξεχωριστές δημιουργίες Mind Matter. Λαμπερά κοσμήματα, 100% χειροποίητα, φτιαγμένα στην Ελλάδα, υμνούν τη γυναίκα του σήμερα και αποτελούν την επιτομή της κομψότητας. Ένα μεθυστικό άρωμα με διάρκεια κι ένταση, στο οποίο κυριαρχούν γλυκές νότες που δένουν αρμονικά με νότες καρδιάς από λαχταριστή τραγανή καραμέλα και ζεστές νότες βανίλιας.

H τελετή έναρξης έκλεισε με το πάρτυ γενεθλίων των 30 επιτυχημένων διοργανώσεων AXDW με την κα. Φουσέκη να σβήνει το κεράκι της εντυπωσιακής πολυώροφης τούρτας στα χρώματα του χρυσού και του μαύρου όπως ακριβώς και το λογότυπο της AXDW όπου επιμελήθηκε αποκλειστικά το ζαχαροπλαστείο «Despina Patisserie».

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την πρώτη ημέρα της AXDW: Κατερίνα Γκαγκάκη, Καλλιόπη Καρβούνη – Calliope, Νίκος Γιαννακοπουλος, Ιωάννα Σουλιώτη, Κώστας Σομερ, Βαλεντίνη Παπαδάκη, Μιχάλης Ζαμπίδης , Άντζυ Ανδριτσόπουλου, Περικλής Κονδυλάτος , Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Shaya, Βασίλης Μίχας, Στέλλα Μέλιγκαν, Χρυσσιάνα Ανδριοπούλου, Έλενα Βρεττού, Σάντυ Τσαντάκη.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Κίνα το Fashion China @ GXTV, από την Ιταλία το Cosmopolitan, από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com και η Vogue Arabia.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι στην αδιανόητη έκρηξη βίας διαφόρων μορφών που βιώνει η κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα. Το concept “Inclusive is the new Xclusive” έχει ως στόχο την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, την Ισότητα, την Ενίσχυση και Ενδυνάμωση κυρίως των γυναικών και υποστηρίζουμε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διοτίμα», και τους σκοπούς της, για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στo πλαίσιο του συγκεκριμένου concept πραγματοποιείται έκθεση με quotes Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών σχετικά με την Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη. Παράλληλα, παρουσιάζεται έκθεση με φωτογραφίες διάσημων φωτογράφων για το πώς αποτυπώνουν δημιουργικά με τον φακό τους και πως αντιλαμβάνονται την Διαφορετικότητα την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται Silent Auction όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα «Διοτίμα». Οι φωτογράφοι που θα πάρουν μέρος σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα είναι οι Μαρία Μαρκέζη, Πλάτων Παπαδάτος – Καλός, Harris Kyprianou, Charis Evagorou, Μάρα Δεσύπρη, Θοδωρής Παπαδάκης, Sakis Lalas, Παναγιώτης Σιμόπουλος, Γιώργος Καλφαμανώλης , Mariam Chorozian, Θωμάς Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Τοπουσλίδης , Κύνθια Κυνδελή, Ολυμπία Κρασαγάκη, Ευτύχης Ανδρεαδάκης, Διονύσης Κούτσης, Μάριος Θεολόγης , Θοδωρής Θεοδωρίδης, Πάνος Σταυριανός, Πέτρος Νικολαρέας, Θωμάς Δασκαλάκης.

