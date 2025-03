Δεν έχει σημασία αν προτιμάς ένα διακριτικό cat-eye ή ένα εκκεντρικό πολύχρωμο smokey eye γιατί κάθε φορά που πιάνεις το πινέλο, δημιουργείς κάτι που είναι 100% εσύ. Εξάλλου το μακιγιάζ είναι τέχνη, διάθεση και παιχνίδι. Γι’ αυτό στο τέλος μιας ακόμη δημιουργικής ημέρας μπροστά στον καθρέφτη, η essence BRUSH IT LIKE IT’S ART σειρά σε κάνει να νιώθεις σαν να έχεις μόλις ολοκληρώσει ένα μικρό αριστούργημα.

Ένα σετ για κάθε…. καλλιτέχνη

Ε, ναι, θα το πω…ερωτεύτηκα αυτά τα πινέλα. Όχι μόνο για το fun design τους – το οποίο είναι βγαλμένο από moodboard καλλιτεχνικού εργαστηρίου – αλλά και για την ποιότητά τους. Τα δοκίμασα όλα. Από το eyeshadow brush που “κτίζει” ένταση σαν pro, μέχρι το eyeliner brush που κάνει το winged look τόσο εύκολο, λες και το σχεδίασε χέρι γραφίστα.

Αγαπημένα μου; Το blending brush – γιατί χωρίς καλό blending, το πιο ωραίο eye look μένει στη μέση. Και φυσικά, το brow brush σε συνδυασμό με το brow spoolie, γιατί κανείς δεν είπε ποτέ «όχι» σε φρύδια επιμελώς ατημέλητα.

Το sustainability bonus που δεν περνά απαρατήρητο

Κάθε φορά που κρατάς ένα από αυτά τα εργαλεία στα χέρια σου, νιώθεις πως έχεις κάνει μια καλή επιλογή. Οι ίνες είναι 100% συνθετικές, ενώ οι λαβές από ανακυκλωμένο υλικό – ναι, και αυτό είναι τέχνη: να παντρεύεις το στιλ με τη συνείδηση.

Σαν ένα μικρό σετ τέχνης… για το νεσεσέρ σου

Η σειρά essence BRUSH IT LIKE IT’S ART δεν είναι απλώς μια ακόμη limited edition. Είναι το mood-booster του πρωινού σου, ο λόγος που θα πιάσεις πινέλο ακόμα και στις πιο “άβαφες” μέρες σου. Εγώ ήδη έχω βάλει το make up buffer brush και το baking sponge στο νεσεσέρ μου – και δεν βγαίνουν με τίποτα.

Ένα έργο τέχνης κάθε μέρα

Αν νιώθεις ότι η ρουτίνα του μακιγιάζ σου χρειάζεται μια δημιουργική ανανέωση, τα πινέλα της σειράς essence BRUSH IT LIKE IT’S ART είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Γιατί το πρόσωπό σου είναι ο καμβάς – και κάθε σου look αξίζει να είναι ένα μικρό αριστούργημα.

Διαθέσιμη ήδη στα καταστήματα!

