Art Nouveau στην ομορφιά με τα essence MY ARTSY DROPS!

Art Nouveau στην ομορφιά με τα essence MY ARTSY DROPS!

Αν είσαι από εκείνες που αγαπούν την τέχνη και βρίσκουν έμπνευση στις λεπτομέρειες, τότε η νέα σειρά MY ARTSY DROPS από την essence είναι ό,τι χρειάζεσαι! Ένα μικρό κίνημα Art Nouveau, γεμάτο δημιουργικότητα, εισβάλλει στη ρουτίνα ομορφιάς σου, φέρνοντας χρώμα, στιλ και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η τέχνη του makeup με μια δημιουργική πινελιά

Γιατί το μακιγιάζ σου να είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια όταν μπορεί να γίνει τέχνη; Τα σφουγγαράκια της σειράς essence MY ARTSY DROPS δεν είναι απλά εργαλεία, αλλά κομψά αντικείμενα που μετατρέπουν το καθημερινό makeup σε δημιουργική εμπειρία. Από χαριτωμένα σχέδια μέχρι εντυπωσιακές αλλαγές χρώματος, κάθε προϊόν είναι μοναδικό, όπως κι εσύ!

Οι σταρ της συλλογής

Επίλεξε το δικό σου αγαπημένο από τη σειρά MY ARTSY DROPS:

01 Talk Sprinkle To Me: Ένα σφουγγαράκι γεμάτο παιχνιδιάρικες “πιτσιλιές” που κάνουν το μακιγιάζ πιο διασκεδαστικό.

02 Team Pink & Marblellous: Ροζ και μαρμάρινο σχέδιο για σένα που λατρεύεις το ρομαντικό στιλ με μια μοντέρνα πινελιά.

03 Spread Some Love: Μια καρδιά… στα χέρια σου! Ιδανικό για να μοιράζεσαι την αγάπη σου για την τέχνη του μακιγιάζ.

04 Colour Gradient Crush: Οι χρωματικές διαβαθμίσεις του σε κάνουν να θέλεις να παίξεις με κάθε πιθανή απόχρωση makeup.

05 Here For The Colour Change: Ένα σφουγγαράκι που αλλάζει χρώμα, για να ανακαλύπτεις κάθε μέρα κάτι νέο.

01 Ready To Marble (concealer sponges): Μαρμάρινη υφή σε μικρότερο μέγεθος για το concealer σου, ώστε κάθε λεπτομέρεια να είναι τέλεια.

Μια διαφορετική εμπειρία ομορφιάς

Από την εφαρμογή του foundation μέχρι την ανάδειξη των λεπτομερειών με concealer, αυτά τα σφουγγαράκια σου χαρίζουν όχι μόνο επαγγελματικό αποτέλεσμα αλλά και μια αίσθηση ότι φέρνεις τη δική σου καλλιτεχνική υπογραφή σε κάθε look.

Η essence MY ARTSY DROPS σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την τέχνη μέσα από τη ρουτίνα ομορφιάς σου. Είσαι έτοιμη να μετατρέψεις το καθημερινό σου makeup σε καμβά δημιουργίας; Δοκίμασέ τα και άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη!